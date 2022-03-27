橫跨歌壇與影壇的雙棲藝人林映唯，因為外型高冷貴氣，向來是各家時尚精品的最愛，戲劇作品雖不多，但演技十分亮眼，近來戲約不斷，是個極具潛力的新星，就連海外也驚豔她的演技，日前邀請她前往新加坡拍戲，在新戲中飾演性工作者，挑戰從影以來的最大尺度。

林映唯偏愛中性打扮型，以往偏愛沛納海男表，如今佩戴專為女性表迷推出Luminor Due女表，柔中帶剛、令人驚豔。（JOJ PHOTO攝，服裝提供／Moschino）

以往林映唯在戲總是飾演不知人間寂苦、高貴嬌嬌女，如今卻要挑戰社會底層的悲劇小人物，甚至是一位性工作者，著實不是「挑戰」二字可以形容，但也可從中一窺林映唯想在演藝事業更上一層樓的企圖心。

林映唯偏愛中性打扮型，以往偏愛沛納海男表，如今佩戴專為女性表迷推出Luminor Due女表，柔中帶剛、令人驚豔。（JOJ PHOTO攝，服裝提供／Moschino）

她在接受專訪時指出，她的個性比較像男孩子，周遭的男性朋友都把她當「哥兒們」看待，如今要在戲中化身為撫慰男人的性感尤物，必須要揣摩風情萬種、嫵媚撩人肢體動作，情緒心態上也要有180度大改變，更別提戲中有不少暴力打鬥戲，拍完戲後身上經常青一塊紫一塊，吃了不少苦頭。

林映唯近日受邀進棚拍攝沛納海（PANERAI）時尚專題，對於沛納海等名表有些研究的她說，平日的她偏愛中性打扮，搭配沛納海40mm大表盤男表就很合適，肯定會立刻吸引男性好友們羨慕的眼光。

沛納海Luminor Due 紅金珍珠母貝腕表，38mm， 51萬7000元。（PANERAI提供）

沛納海Luminor Marina Quaranta精鋼腕表，40mm，21萬7000元。（PANERAI提供）

另外林映唯也佩戴品牌首度專為女性表迷推出Luminor Due女表，讓她十分驚豔，既擁有潛水表的帥氣外觀，又將表徑縮小至更加合手的38mm，又是另一番時尚風情。她笑說，她近來偏柔中帶剛的造型，讓自己多一點女人味，沛納海的Luminor Due女表是她轉型的最佳選擇。

沛納海Luminor Due精鋼腕表，38mm， 19萬2000元。（PANERAI提供）