拖吊車未收吊桿 粗心駕駛撞倒楊梅四維商圈牌樓 18:562022/03/27 中時 呂筱蟬 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃園拖吊車疑因吊桿未收撞倒楊梅四維商圈牌樓。(警方提供／呂筱蟬桃園傳真) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園拖吊車疑因吊桿未收撞倒楊梅四維商圈牌樓。(警方提供／呂筱蟬桃園傳真) 桃園市楊梅區四維路與文化街口原有一座四維商圈牌樓，27日40歲鍾姓男子40歲，駕駛拖吊車行經該處時，因為車上吊桿未收起，竟直接撞倒該四維商圈牌樓造成牌樓倒下，所幸當時沒有人車經過並未造成其他人員受傷。楊梅警方表示，鍾姓男子酒測值為零，後續責任歸屬及賠償責任尚待調查釐清中。 房市亮點－桃園房市 桃捷綠線八德兩站點 買氣旺 太子苑雙商圈店面 置產客優選 #牌樓 #四維 #商圈 #拖吊車 #吊桿 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 全台首座企業捐建廣告觀光牌樓 八卦山牌樓將重修粉刷 19:112022/03/15 生活 中市五金電料商圈 競標拍賣優惠吸人潮 12:082022/03/06 寶島 拚直播 果菜公司總經理學當帶貨主 04:102022/03/14 地方新聞 《產業》艾斯奇餐飲擴大布局 總裁牛肉麵插旗信義商圈 13:412022/03/04 財經 竹北光明商圈 公園、停車場陸續啟用 04:102022/03/03 地方新聞 房地產－現貨最搶手！長虹雲端引爆廠辦熱 04:102022/03/25 證券．權證 台中自由路五金電料商圈「五金拍很大」競標 民眾搶便宜 13:442022/03/06 寶島 市府商圈店面逆勢連5開 不是餐飲就是藥局 12:352022/03/22 房市新訊 喜迎解封商機 船舶租金飆漲 大略台航 錢景看俏 04:102022/03/06 產業特刊 房地產－遠百商圈成型 竹北房價攀峰 04:102022/03/25 證券．權證 12檔成長爆發 法人搶買 04:102022/03/11 產業特刊 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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