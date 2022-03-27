桃園拖吊車疑因吊桿未收撞倒楊梅四維商圈牌樓。(警方提供／呂筱蟬桃園傳真)
桃園拖吊車疑因吊桿未收撞倒楊梅四維商圈牌樓。(警方提供／呂筱蟬桃園傳真)

桃園市楊梅區四維路與文化街口原有一座四維商圈牌樓，27日40歲鍾姓男子40歲，駕駛拖吊車行經該處時，因為車上吊桿未收起，竟直接撞倒該四維商圈牌樓造成牌樓倒下，所幸當時沒有人車經過並未造成其他人員受傷。楊梅警方表示，鍾姓男子酒測值為零，後續責任歸屬及賠償責任尚待調查釐清中。

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