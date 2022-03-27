二溪國小，校園距離南瀛天文館走路不用10分鐘就到，就地利之便，與天文館合作開發天文課程。(摘自二溪國小臉書)

位於台南市大內區的二溪國小，校園距離南瀛天文館走路不用10分鐘就到，就地利之便，與天文館合作開發天文課程，並納入校訂課程，小朋友畢業前都要學會基本四季觀星技能，人人都是觀星高手，去年起學校也積極將小朋友培養成天文館導覽解說員，希望今年可以上場解說。

二溪國小校長陳慶林表示，在天文館及學校老師的合作下，逐步將二溪國小發展成天文特色學校，在課程方面，2017年雙方合作完成全台首創「星動時刻」天文課程模組，目前結合108課綱成為校訂課程之一。

二溪國小「星動時刻」課程有36套內容，每學年共有6套教材，從低年級星座故事、認識太陽系，到高年級的四季星空，結合語文、自然、生活科技等，全程採遊戲化教學，讓孩子從遊戲中去深化天文知識。

陳慶林說，硬體設備方面，學校也有2台以上天文望眼鏡，方便孩子白天觀日、夜間觀星，校園布置天文學習步道，讓校園處處均可學習；幼兒園的孩子，每月到天文館上課一次，讓天文教育向下扎根；6年畢業生要經過夜宿天文館洗禮，上場展示所學天文知識，驗收成果。

南瀛天文館表示，除了與二溪國小合作開發天文課程，目前也有14所學校運用此套課程。為深耕校園天文教育，2017年起，天文館也以「天文遊俠」校園巡迴活動，入校推廣天文教育，目前已已服務154間學校、超過1萬2000名學童。

南瀛天文館每年「天文遊俠」活動報名學校踴躍，因時間人力有限，今年只有保東國小等11所國中小學校入選。天文館表示，未入選的學校也可向天文館申請魔法天文學校課程，可根據學校需求提供客製化活動，夜宿天文館，體驗星空浩瀚之美。