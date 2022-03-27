新明國中掌握5局下對手失誤攻下超前2分，加上後援投手張耀允2.2局無失分壓制，終場以7比2擊敗仁和國中，在「桃園內戰」中勝出，也繼繼107學年度後奪下國中聯賽硬式組冠軍。

新明、仁和在預賽首場就對戰過，當時仁和以5比3勝出，雙方冠軍戰再碰頭，新明在2局下靠著觸點戰術率先破蛋，仁和則是3局上利用失誤追平比分，5局上黃彥綸三壘安打帶動下再下一城。

關鍵5局下，新明在2出局後靠著黃天賜二壘安打以及兩次保送攻占滿壘，仁和雖換投，不過李育朋打擊造成仁和一壘手失誤，讓新明攻下2分，到了6局下，黃凱恩、張均富敲出安打，加上保送、失誤，新明一舉攻進4分保險，而投手張耀允自5局上先化解先發投手李育朋留下的危機，一路投完全場，澆熄對方反撲

機會，賽後包辦投手與MVP兩大獎。

新明第5度在國中聯賽硬式組封王，總教練黃湋志感謝桃園市政府、資深顧問張滄彬老師、校方、教練團的支持，以及桃園少棒隊教練將選手訓練得這麼好，才能締造佳績。

黃湋志表示，張耀允原本就安排在先發投手李育朋之後登板，他這次個人貢獻3勝，相當重要。張耀允說

：「今天控球還可以，上場就是平常心，第一次拿到個人獎，感謝爸爸在棒球路上的支持。」

黃湋志坦言，這次冠軍真的難拿，從第一場輸掉分組第二晉級，進入複賽後碰到中興、西苑、卑南、長安、仁和等球隊都很難打，感謝對戰球隊打出每一場好球，小朋友不放棄，這場冠軍戰比的就是穩定性。