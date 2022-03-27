週日，烏克蘭東部盧甘斯克(Luhansk)的親俄叛軍首領帕西尼克（Leonid Pasichnyk）3表示，已取得州內多數土地，可能很快舉行加入俄羅斯的全民公投。
烏克蘭東部被稱為「頓巴斯地區」(Donbas)，劃分為「頓內次克州」(Donetsk）與「盧甘斯克州」（Luhansk）。普丁在2014年後煽動2次的俄裔份子發動脫離烏克蘭運動，期間雖然多次有停火協議，但是都沒有長期落實。2月24日俄羅斯發動全面對烏克蘭戰爭後，盧干斯克叛軍的佔領的區域更為擴大，這是叛軍首領
宣布進行公投的本錢。
週日，烏克蘭東部盧甘斯克(Luhansk)的親俄叛軍首領帕西尼克（Leonid Pasichnyk）3表示，已取得州內多數土地，可能很快舉行加入俄羅斯的全民公投。
烏克蘭東部被稱為「頓巴斯地區」(Donbas)，劃分為「頓內次克州」(Donetsk）與「盧甘斯克州」（Luhansk）。普丁在2014年後煽動2次的俄裔份子發動脫離烏克蘭運動，期間雖然多次有停火協議，但是都沒有長期落實。2月24日俄羅斯發動全面對烏克蘭戰爭後，盧干斯克叛軍的佔領的區域更為擴大，這是叛軍首領
宣布進行公投的本錢。
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