金門今日天候好轉，一掃連2天濃霧瀰漫的陰霾，尚義機場一早開場後，湧現大批搭機旅客人潮。（李金生攝）

金門今日天候好轉，一掃連2天濃霧瀰漫的陰霾，尚義機場一早開場後，航班接力送走一批又一批的旅客，迄下午6時，各航線候補旅客全部「清零」，全天共計32班次，疏運赴台旅客近3700人。

時序進入霧季的金門，前天取消6航班，台金線往來旅客千餘人受到影響，昨天更是大霧瀰漫，全日28個航班全部取消，往來旅客近4000人行程受阻。還好昨晚10時許颳起強勁北風，將濃霧快速吹散，今天上午尚義機場恢復正常起降，一早就湧進大批搭機人潮。

金門航空站啟動聯合候補櫃台，至下午6時，各航線候補旅客全部「清零」。（李金生攝）

金門今日天候好轉，松山機場也湧現搭機人潮。（讀者提供）

金門航空站把握天候好轉的機會，協同華信、立榮航空加緊赴台各航線的疏運作業，並與縣府觀光處即時啟動聯合候補櫃台，上午出現班班客滿情況，迄下午6時以後，候補旅客全部清零，部分航班甚至出現空位，整體疏運作業十分流暢。

縣府觀光處表示，緊接清明連假即將來到，就怕濃霧又來攪局，楊鎮浯縣長關切疏運工作，已要求密切注意航班和疏運狀況，隨時機動協調航空公司加開班機，必要時並洽請軍機協助疏運，讓鄉親可以更順利往返。