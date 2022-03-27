企業17年企排總冠軍戰男子組第2戰，27日續在台大綜合體育館熱烈登場，台電延續昨日的強悍攻勢與銅牆鐵壁的防守很快取得領先，即便對手在第3局扳回一城，但台電立即回穩，最終以25比23、25比19、23比25與25比21拿下2連勝封王，完成男子組8連霸，也是隊史第12次摘冠。

首局雙方皆展現驚人的得分企圖，台電黃正良與林宜暉多次攔下對方在四號位的進攻，為球隊取得領先優勢，後段吳宗軒驚奇的以四記Ace發球硬是將比數追平，逼迫台電喊出暫停，但隨後靠著許紋誠及蔡沛彰在攻守端的優異表現，台電仍以25比23拿下首局。

次局台電的攔網持續帶給對手麻煩，同時加上劉鴻敏、黃正良的攻勢取得領先優勢，此時對手展現防守韌性，高偉誠持續尋找突破口緊咬比分，黃士展的強力發球帶動反攻氣勢，但對手此局發生較多失誤不敵台電的多點開花，台電以25比19再下一城。

第3局對方背水一戰，明顯提高防守強度，劉鴻敏與蔡沛彰的接連得分幫助台電取得些微領先，中後段高偉誠、吳宗軒持續努力追分將比數扳平，未料此時劉鴻敏發球失誤讓對方來到了局末點，最後對手以25比23驚險扳回一城。

第4局一開始對方延續氣勢打出些微領先，高偉誠、吳宗軒及黃士展重砲得分，雙方來到此局皆明顯急於得分，雙方拉鋸緊張刺激，此時台電蔡沛彰及劉鴻敏打破僵局領先，防守端林宜暉與黃政良的雙人攔網壓迫對方往後場打出界，最後在黃正良直線攻擊與戴儒謙的進攻下，台電以25比21成功摘冠。