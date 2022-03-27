韓國土交通部27日發布統計數據，截至2月底，國內電動汽車為24萬1,182輛，占國內汽車註冊登記數量高達0.96％，接近1％，創下高紀錄。

韓國電動汽車註冊登記數量比重於2014年僅為0.01％，2017年超過0.1％，2019年達到0.38％，2021年升至0.93％，呈現持續成長趨勢。由於各車企頻頻推出新款電動車型，消費者的選擇越來越廣，預計韓國電動汽車占有率不久後將突破1％。