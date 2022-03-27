創新高！韓國電動汽車占比接近1％ 19:102022/03/27 工商 蕭美惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 韓國土交通部27日發布統計數據，截至2月底，國內電動汽車為24萬1,182輛，占國內汽車註冊登記數量高達0.96％，接近1％，創下高紀錄。 韓國電動汽車註冊登記數量比重於2014年僅為0.01％，2017年超過0.1％，2019年達到0.38％，2021年升至0.93％，呈現持續成長趨勢。由於各車企頻頻推出新款電動車型，消費者的選擇越來越廣，預計韓國電動汽車占有率不久後將突破1％。 宏佳騰營收、淨利連二年創新高 擬配息3元 宏泰 躍居線纜業每股獲利王 #韓國 #電動汽車 #註冊 #登記數量 #創新高 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 北韓試射洲際飛彈 韓國「不甘示弱」發射多枚飛彈 18:302022/03/24 軍事 凹子底立體停車場BOT 5月開工 04:102022/03/25 地方新聞 韓籍留學生控居隔「像坐牢」台師大回應了 21:142022/03/26 生活 台南市長艱困戰 謝龍介：任何事都可能發生 04:102022/03/26 地方新聞 台中大遠百「韓風春之季韓國物產展」登場 19:142022/03/24 財經 《國際經濟》韓2月PPI又升 物價上漲壓力大 17:282022/03/23 財經 專家傳真－台越電動車玩很大 04:102022/03/24 專題周報 《國際社會》韓銀髮斜槓族 全球第1名 17:292022/03/23 財經 《國際經濟》韓央行行長候選人 擔憂通膨失控、景氣發展 14:482022/03/24 財經 大S老公天團「酷龍」排第五！10大台灣歌手翻唱韓國歌你也會唱 09:592022/03/26 娛樂 觀念平台－中日韓FTA恐為迢迢長路 04:102022/03/24 專題周報 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。