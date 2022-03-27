台南學甲草坔中隆宮《紡車輪》藝閣急徵神童。（草坔中隆宮提供／劉秀芬台南傳真）

4年1科的台南5大香科之一「學甲香」，原本預定前年4月1日舉辦，受疫情影響延至今年終於確定再辦，參與遶境的宮廟藝閣紛紛動起來，重新招兵買馬，草坔中隆宮《紡車輪》藝閣，今年重新打造，要讓小朋友坐上紡車輪，但因庄內人口少，3天遶境需要12名神童，目前還缺2人。

草坔中隆宮《紡車輪》藝閣主題是《唐三藏取經》，由4個小朋友扮成唐三藏、孫悟空、豬八戒、沙悟淨，坐在狀似紡車輪的圓架上，藝閣行進時紡車輪會旋轉，小朋友如坐摩天輪，上升又下降，非常有趣。

草坔中隆宮主委陳鼎傑表示，以前《紡車輪》藝閣是放在牛車上，四周用花布圍起下半部，後來進步到鐵牛車，但紡車輪都靠人力手搖，小朋友才能依序冒出頭再沉下去。

陳鼎傑說，以前庄裡人口多，小朋友要坐紡車輪還要競爭，他自己就沒機會坐。20多年前，受少子化影響，要找小朋友來坐紡車輪都找不齊，只好改用人偶出陣，2009年莫拉克風災時，藝閣受損，隔年起出陣就外聘花鼓陣等藝陣參加遶境。

2019年上白礁祭典時，學甲慈濟宮推動藝閣復振，草坔中隆宮共襄盛舉，人偶《紡車輪》再度出陣，但廟方認為，要重新出陣就要做得更好，把傳統找回來，因此這一科又請人斥資打造全新又安全的紡車輪，藝閣四周木板彩繪改為立體浮雕，加上特效燈光，而且要讓小朋友來扮演神童。

陳鼎傑說，為了參加今年的遶境，在網路上力徵神童，但庄內只剩10多戶人家，3天遶境需要12名神童，雖有跨區來報名的，但現在還缺2人，20日已至學甲慈濟宮開館，抽籤抽到要扮豬八戒的小朋友當場哭出來，在大家保證會把他畫可愛點，才終於答應繼續扮演，因此廟方也很怕有小孩臨時反悔。