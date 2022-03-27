國民黨台南市議員謝龍介確定代表國民黨出戰年底的台南市長選戰，與現任市長黃偉哲對決。同時，根據一份網路民調顯示，大多數網友都表示支持謝龍介。資深媒體人黃揚明指出，這場選戰的關鍵在於綠營是否會有人脫黨參選，並分走黃偉哲的票源，若綠營分裂，謝龍介又能拿下45%的選票，就有勝選的可能。

黃揚明今天(27日)在中天政論節目《週末大爆卦》中表示，目前謝龍介在網路民調中仍領先黃偉哲，但這個網路投票是全台網友都能參與的，所以參考一下就好。而謝龍介在基層耕耘20多年，他有沒有機會現在講還早。而他在網路上的聲量確實很高，謝龍介優雅的台語腔調、給人感覺有戰鬥力的特質，都是可能他在網路上加分的原因。

黃揚明發現，台南人非常有光榮感，因此他們會傾向選擇讓他們心服口服的人，誰能讓市民感覺到他的甜，可能就會成為年底選戰的關鍵，「不一定是感官的甜，是心理面感受的甜」，當然現任會努力投入資源，但關鍵是誰最後能讓市民有感。台灣需要政壇的地震，台南市需要政黨輪替，台灣要進步就是不斷政黨輪替，有新的刺激，都會讓現任更戰戰兢兢、努力施政。

黃揚明認為，若台南人覺得謝龍介和黃偉哲都不錯，接下來的關鍵就是會有誰脫黨參選，「拿了很多本來要投給黃偉哲，但投不下去的票」，黃偉哲這次的得票應該比上次多，但有辦法過半嗎？這是黃偉哲的隱憂。2018年選戰中，許忠信、蘇煥智、林義豐和陳永和4個人拿到將近20%選票，這些人不見得屬於藍綠，可能就會成為關鍵。

黃揚明指出，黃偉哲還有一個問題，就是能否整合黨內？雖然他正式被提名，但民進黨內有某些人對他還是有意見的。黃揚明直言，民調該問的是民進黨能不能團結；而若在綠營有人跳出來分散票源的情況下，謝龍介能拿到45%選票，也許就有勝算。現在到年底還有很多變數，關鍵在於謝龍介能不能穩紮穩打。