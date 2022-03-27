根據台灣民意基金會日前一份民調顯示，若台海發生衝突，43.1％的民眾相信日本自衛隊會參戰，48.6％則表示不相信。針對4成3的民眾認為日本會為台出兵，前國安會副秘書長楊永明表示，這絕對不可能，民調有時會受到當時的情境和議題影響。

台灣民意基金會民調顯示，有4成3的民眾相信日本會為台出兵，楊永明27日在政論節目《新聞大白話》中表示，因為俄烏戰爭的影響，日前有一份民調竟顯示，若台海衝突美國是否會出兵到台灣，台灣民眾現在已經悲觀到只剩下35％，過去認為會出兵，還曾經高達60％。有趣的是，同一份民調，居然有43％的台灣人認為日本自衛隊會來防衛台灣，這絕對不可能，民調有時會受到當時的情境和議題影響。

另外，針對《美麗島電子報》最新民調顯示，解決兩岸政治爭議終須一戰，55.9%不同意、35.9%同意。媒體人謝寒冰認為，這份民調看看就好，因為還沒發生戰爭時，每一個人「嘴砲」都很厲害，可是當真的發生戰爭，每個人的態度就會不一樣，有人可能會衝得更前面，有的人卻跟平常的態度相反。最有趣的是，美國的重心還是在亞洲，因為大陸的影響力要比俄羅斯大得多，俄羅斯影響的是原物料，大陸則在製造業經濟影響層面大，所以美國當然會認為中國大陸是它的首要敵人。