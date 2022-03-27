Netfix台劇《華燈初上》逼真呈現「條通」中夜娛世界鶯鶯燕燕的生存競爭，話題不斷。日本以「性感姊姊」形象獲得日台人氣的藝人壇蜜，過去曾為宣傳陸劇《武則天 The Empress》DVD在日本當地發售紀念會上，提及演藝圈與條通世界時表示：「演藝圈和平多了」

壇蜜人生身經百戰，過去曾有段時間在日本的一流夜生活圈銀座的酒店中擔任過侍者，提到武則天生涯中古代後宮中女性們的陰險爭鬥，壇蜜說「我先進入了夜生活圈，再進演藝圈的，相較之下，演藝圈實在是和平太多了。」她也說：「銀座的兢爭實在激烈，大家雖都身著華美衣裳，在那身影之後的嚴峻現實面，外人是看不到的。」

她前陣子進行寫真拍攝工作時場地下雪，她憑著「不可浪費大家的時間」一念，身上僅著薄紗的她拿出專業姿態，掌握效率，獲工作人員好評。壇蜜教大家一個取暖的秘訣，「有暖爐的話，就把身上衣服盡可能地脫掉再旁取暖，那樣效果更好。」