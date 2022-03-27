俄烏之戰4月1號有關鍵進展？前民進黨立委郭正亮27日在節目中指出，美國總統拜登這2個月來的發言，給人的感覺就是「非常堅持不出兵」，也不願意應烏克蘭總統澤倫斯基請求設立禁航區，俄羅斯總統普丁就看破拜登的手腳了。且4月1日歐洲要支付俄羅斯天然氣費用，歐洲要不要用盧布(俄羅斯貨幣)付帳？若歐洲不付，那德國、拉脫維亞、愛沙尼亞這3國高度仰賴天然氣，屆時該怎麼辦？

郭正亮27日上《TVBS》政論節目「新聞大白話」，被主持人問及美國總統拜登26日在波蘭發表歷史性重要演說，拜登除了重申對烏克蘭的支持外，他也認為這場戰爭是俄羅斯的「戰略失敗」，更直言不能讓俄國總統普丁「繼續掌權」，是如何看待拜登的談話和美國的核武戰略？

郭正亮說，以區域軍事實力來看，北約的軍事實力是遠超過俄羅斯的，每年的軍事預算是1.1兆美元，俄羅斯只有650億美元，在核武數量部分，俄羅斯的確比美國還多，但整個北約加起來，跟俄羅斯差不多，在非核武等傳統武器部分，北約是明顯領先。但拜登這2個月來的發言，給人的感覺就是非常堅持不出兵，北約和美國也不願意設立禁航區，普丁就看破拜登的手腳了。

郭正亮說，他認為普丁已經發現，拜登制裁俄羅斯，只有祭出經濟手段和提供有限度的軍事援助，而這些都不足以改變軍事大局，也許可以拖延俄軍進攻步伐，但不足以扭轉大局。在美國和歐洲不出兵的情況下，他認為普丁已經看透了俄烏戰場這一局，因為真正會傷害到俄羅斯的，是經濟制裁。他直言，在軍事層面這幾天沒有大突破，但是財經上的博弈，才正要開始。

郭正亮解釋，4月1日歐洲要支付俄羅斯天然氣費用，歐洲要不要用盧布(俄羅斯貨幣)付帳？不付帳俄羅斯是不是要將天然氣斷氣？自己真的很好奇，4月1日會發生甚麼事。法國總統馬克宏才嗆俄羅斯不會用盧布付帳，但法國從俄羅斯進口天然氣只有22%，德國是49%，拉脫維亞、愛沙尼亞是100%，法國能撐住，其他歐洲國家不一定撐得住，且現在要馬上找到替代能源，也不一定來得及，因為中東能提供的能源原料也很有限，屆時會如何發展，是很值得觀察的事情。