泰國曼谷一處民宅日前傳出男子陳屍屋內，據悉當時他為了修理自家屋頂不慎墜落身亡。生前沒有結婚生子的他，屍體就這樣在家躺了15天之久，直到果園工人聞到異味才打電話通知警方。

綜合外媒報導，60歲的譚龍（Thamrong）是一名退休律師，是曼谷挽谷蓮區著名的大地主，除了坐擁區域內1,400坪的土地，手上同時還有好幾間出租公寓。譚龍住在該地一間兩層樓房子，旁邊還有芒果園和一間小木屋相伴。財力雄厚的他本打算賣掉普吉島的地，進帳超過5億泰銖(折合台幣約4.2億)享退休人生，生前沒有妻兒，家人也不在身邊，平時獨自一人居住在偌大的房子裡。

報導指出，他疑似爬樓梯要去維修小木屋的屋頂，結果失足從3公尺高的地方跌下來，頭部著地，被壓在一輛割草機的下方。警方派人搜查屋內痕跡，目前排除他殺的可能。據了解，事發當下一名鄰居表示有聽到奇怪巨響，不過也沒有太理會。過了15天，果園工人前來維修時聞到屍臭味，驚覺不對勁才報案。