俄烏戰事加劇能源的窘境，任何一個負面資訊都能刺激國際油價再度飆漲，瑞銀財富管理投資總監辦公室（CIO）指出，長久以來能源供應的可靠性被許多國家視為理所當然，但現在再次成為各國的焦點。瑞銀財富管理投資總監辦公室全球首席經濟學家唐納文（Paul Donovan）在個人BLOG中指出，因為高油價、高通膨的普遍爆發，幾乎每一個主要經濟體的實質工資，即「收入減去消費者價格通膨」的數據已呈現負數，實質收入的下降是非常糟糕的事，通常只有在經濟衰退期間才會出現的現象，現在到處延燒。

這是代表經濟衰退快到了嗎？唐納文並沒有直接明說，他也從經濟數據中發現，民眾的消費能力可能比上述實質收入減少可能帶來衰退的情況來的好些，一來經濟統計中的CPI，不是生活消費的所有衡量標準，例如，二手車價格大幅上漲，但這只是耐久財之一，且數以億計的已開發國家消費者並沒有購買二手車。此外，一些（儘管不是全部）消費者在大流行之後仍有異常大部位的家戶儲蓄，可以作為高通膨的緩衝，可以暫時補充固定收入，有助於防止經濟衰退。

唐納文認為，實質收入出現負成長的不尋常事態，應視為對政策制定的一種警告，各國中央銀行無法實際控制油價，為降低通膨率，央行或官方的唯一選擇是降低大宗商品以外的需求，降低能源進口關稅，人為調節民生用油價格，或是要求民界減少消費，在需求不振的當前，減少消費會是一種危險的策略，只會加重經濟衰退的危機。

唐納文說，現在大家要想的是「該如何避免全球（經濟）衰退？！」企業該投資的大計畫、民眾可以消費等能力，都應該繼續維持。

瑞銀財富管理舉例，能源供應安全、價格和碳排放之間一直存在矛盾，俄烏戰事因涉及能源供應，許多說法加劇了能源的窘境。瑞銀認為，投資者因此迴避傳統的化石燃料，是不現實的。儘管人們致力於向綠色能源轉型，但這不是一蹴而就的事情。即使假設可再生能源產能繼續以過去十年平均12％的年增速成長，要完全減少人們對化石燃料的依賴，「估計要長達20多年的時間」，在此期間，投資者一方向繼續向綠色能源轉型，也可以將資金投向化石燃料行業的永續發展領導廠商，包括使用對環境危害最小的開採技術，以及增加可再生能源支出的企業。