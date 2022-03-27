東台灣規模最大媽祖廟宇「花蓮港天宮」響應關燈守護地球。（歐萊德提供）

在26日晚間舉辦於花蓮市港天宮前廣場的「2022 Earth Hour 關燈一小時」活動，台灣區主辦單位歐萊德已是第12年，以全球少數非NPO組織，獲WWF所屬Earth Hour team授權，透過網路集結各界超過百位名人、上千家知名企業與綠沙龍業者共同加入這場「全球最大自發性公益減碳行動」擴散活動意義，向世界展現台灣的綠色影響力。

Earth Hour 關燈一小時活動首度舉辦在台灣東部，並攜手串連大型廟宇作為主場，活動開場由在地知名的「洄瀾境民俗技藝團」帶來開場表演，精彩的祥獅獻瑞及電音三太子帶動整場氣氛，並於八點半整正式關燈後，進入到「力美文化藝術團」的表演，以「一曲愛海洋」伴奏，結合花蓮原住民六大族，展現民族樂舞文化的力與美和對天地萬物的感恩。

今年「Earth Hour 關燈一小時」歐萊德全力邀請各界響應，全台超過460間企業響應，連鎖通路的響應數量更多達5462家，一同關閉全台分店的招牌燈，甚至許多單位及企業為主動加入響應行列，不分產業、領域攜手支持為愛關燈。由花蓮市和行政院環境保護署共同指導，合作倡議單位台灣青年氣候聯盟與長期關注環境永續的主要贊助單位南亞科技、協力贊助企業長榮航空、台灣默克集團、BMW桃園大桐，以及PChome網路家庭集團加入支持，包括PChome 24H購物、PChome商店街、PChome旅遊、露天拍賣、PChome Thai、比比昂、MiTCH、Pi拍錢包和媒體贊助單位momo購物網，一同號召民眾關注全球暖化等環境議題。

今年更有多間知名企業，如元大金控、Canon、家樂福、雲朗觀光集團、理想大地、凱達大飯店、六福旅遊集團、義聯集團、精誠資訊、信義房屋、遠傳電信、漢堡王、屈臣氏、愛買等上千家企業一同參與響應。

品牌利用全球最大自發性公益減碳行動「Earth Hour 關燈一小時」拋磚引玉，目的是把減碳帶入到日常生活中，變成綠色生活模式。