中華職棒聯盟新球季將於4月2日開打，各隊球員代表一同喊出新球季專屬各隊的口號。圖右起味全龍郭天信喊出「龍往直前」、樂天桃猿陳晨威喊出「再戰起來」、統一獅林靖凱喊出「大勝獅吼」、中信兄弟呂彥青喊出「誓言拿下二連霸」及富邦悍將高國輝喊出「邦地球深呼吸推廣綠色賽事結合新莊捷運站」。（鄭任南攝）

中信兄弟呂彥青喊出「誓言拿下二連霸」前尷尬的先秀出自己的小抄。（鄭任南攝）

在宣告開季的記者會現場，5隊球團與中華職棒聯盟的吉祥物到齊現場表演拿手絕活，掀起球迷熱烈的反應。（鄭任南攝）

統一獅隊的啦啦隊女郎UNI GIRLS 也特別一同發表宣言，邀請球迷在開幕當天來台中洲際球場看球，然後在隔天到統一台南棒球場觀賞統一獅與UNI GIRLS的表演。（鄭任南攝）

在宣告開季的記者會現場，5隊球團與中華職棒聯盟的吉祥物到齊與現場球迷互動，掀起球迷熱烈的反應。（鄭任南攝）

在宣告開季的記者會現場，還邀請球迷一同進行遊戲互動，要在2日的開幕戰來個強棒出擊。（鄭任南攝）

中信兄弟的啦啦隊女郎PASSION SISTERS也特別到場熱舞吸引球迷，邀請球迷進場看精彩的職棒比賽。（鄭任南攝）

中信兄弟的啦啦隊女郎PASSION SISTERS也特別到場熱舞吸引球迷，邀請球迷進場看精彩的職棒比賽。（鄭任南攝）

中華職棒聯盟27日邀集5支球團球員代表，在各隊吉祥物與啦啦隊女郎的助陣下，熱鬧宣告2022的中華職棒球季將於4月2日開打。

2022中職例行賽事共安排在全台11座棒球場舉行，包含全新整建完工的新竹棒球場以及睽違14年，在完成增設夜間照明及LED電子計分板等設備後，以嶄新的面目跟大家見面的台東棒球場。

今年球季的例行賽共安排300場賽事，每隊出賽120場，包含60場主場賽事，球隊間相互對戰各30場。其中在4月10日至5月8日的周日賽事，仍安排於14：05開打，也請球迷朋友特別注意！

出席的中華職棒聯盟會長蔡其昌表示，兩年後第六隊加盟舞台要大一點，現在5隊代表已經快把舞台佔滿，謝謝大家一路支持 中職才能挺進到現在，更喊出今年球季的新口號「鬥陣相挺」，球迷挺球員，球員挺球隊，大家互相挺棒運發展，相信今年職棒的業績再成長20％沒問題。