中華職棒聯盟27日邀集5支球團球員代表，在各隊吉祥物與啦啦隊女郎的助陣下，熱鬧宣告2022的中華職棒球季將於4月2日開打。
2022中職例行賽事共安排在全台11座棒球場舉行，包含全新整建完工的新竹棒球場以及睽違14年，在完成增設夜間照明及LED電子計分板等設備後，以嶄新的面目跟大家見面的台東棒球場。
今年球季的例行賽共安排300場賽事，每隊出賽120場，包含60場主場賽事，球隊間相互對戰各30場。其中在4月10日至5月8日的周日賽事，仍安排於14：05開打，也請球迷朋友特別注意！
出席的中華職棒聯盟會長蔡其昌表示，兩年後第六隊加盟舞台要大一點，現在5隊代表已經快把舞台佔滿，謝謝大家一路支持 中職才能挺進到現在，更喊出今年球季的新口號「鬥陣相挺」，球迷挺球員，球員挺球隊，大家互相挺棒運發展，相信今年職棒的業績再成長20％沒問題。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。