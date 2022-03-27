土耳其最大城伊斯坦堡，扼著連接黑海和地中海的博斯普魯斯海峽，是個相當重要的水道。該海峽最近不平靜，有漂流水雷出没，所幸土耳其軍方在週六成功引爆了這枚漂流雷，水道才得以開放。

半島電視台報導(Aljazeera)，上周六，土耳其國防部長阿卡爾(Hulusi Akar)表示，在黑海作業的漁民回報，在博斯普魯斯海峽的黑海端發現疑似水雷的漂流物，之後海巡單位確定，而軍方也立即派出除雷小組前往，他們利用遠距引爆的方式加以清除，爆炸的巨響在伊斯坦堡海邊都聽的到。

阿卡爾說：「確定那是舊型的漂流水雷，我們的海巡團隊、海軍部隊會繼續警戒。」

Ukrainian Mines Floats On The NATO Water In The Strait Of The Bosphorus

黑海是一個陸間海，僅在西南方是博斯普魯斯海峽、馬摩拉海、達達尼爾海峽與地中海相通，雖然面積不大，卻有土耳其、保加利亞、羅馬尼亞、烏克蘭、俄羅斯、喬治亞6國與黑海相鄰，是極其重要的海域水道。因此當上個月，俄羅斯入侵了烏克蘭後，水域的安全就變得脆弱。

俄羅斯情報機構表示，水雷是烏克蘭所布放，基輔否認這一說法，稱這是俄國的宣傳戰，是俄國試圖用水雷封鎖烏克蘭的港口。無論水雷是誰在散播，只要戰爭未停，雙方為了爭取戰爭優勢，都有可能散布水雷。