只能說身為「獅子王」的辛巴，今天在場上的表現太過神勇了！辛巴擺脫前役的罰球低潮，27日全場投20中12、罰9中6，貢獻誇張的30分、35籃板的雙卅數據，另有2助攻、1抄截、4火鍋，帶領新竹街口攻城獅末節擺脫地主高雄鋼鐵人糾纏，最後以107比96贏下本季第10勝(9敗)。

原本雙方打完前3節，鋼鐵人還以77比75領先攻城獅，但到末節，辛巴完全主宰了禁區，單節貢獻14分、10籃板，其中罰球更是4罰俱中，加上林宜輝末節也拿9分，有效幫助攻城獅擴大領先到兩位數，儘管鋼鐵人仍然持續想要追上，可惜最後仍以11分之差宣告吞下本季第15敗。

攻城獅除了辛巴的雙卅，去年狀元郎「小烈」朱雲豪也拿下生涯新高19分，剛從禁賽回歸的高國豪，貢獻15分、5助攻與4籃板，林宜輝與法獅各有13分，陳堅恩11分。

「前陣子本土球員表現有點迷失，畢竟2個洋將給予本土安定感，造成有些依賴感，這是需要改進的地方。今天有4名本土得分上雙，這才是我們應該有的水準。」攻城獅總教練林冠綸表示，此役球員專注執行力出現很大改變，企圖心也展現不錯的感覺。

鋼鐵人以哈里斯30分最高，班尼特18分、20籃板，陳又瑋13分，藍少甫10分，返台打第2戰的周儀翔，全場投9中3，拿9分、6籃板，不過替補出發的「男模」呂政儒手感更差，投11中2、僅拿6分。