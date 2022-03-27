一名女網友車位多次被佔，氣得她乾脆將車停對方前面並假裝不在家。（翻攝臉書《●【爆廢公社】●》）

明明是自己花錢買（租）的車位，卻被亂停、佔用，真的會讓人氣炸！一名女網友分享，發現車位被鄰居佔用，因已經不是第一次了，氣得她乾脆將車直接停在對方前面，之後改用計程車代步，不論是管理員或對方找上門，一律假裝不在家。直到隔天清晨6點，女網友丈夫大夜下班，才找管理員陪同去按對方門鈴，整個過程曝光，網友大喊「療癒」、「這方法我喜歡」，還有人認為這樣不夠，建議原PO「說你出國去玩一個月」。

一名女網友在臉書社團《●【爆廢公社】●》憤怒發文：「回家看到停車位被停，我只能停他前面了，反正我晚上不在家，出不出的去我隨便你」，女網友更指出「住在這邊四年已經三次了」、「鄰居素質真的很低」、「社區有付費停車位可以停」。

由於眾多網友力挺原PO，並一直敲碗求後續、更新，因此原PO不停更新狀況，包括：「管理室打給我問車位的事，說他找到車主了，問我什麼時候在家我說今晚都不在」、「明天我妹開他的車帶我出門，我也不在家，沒有要用車」。

傍晚時原PO出門接小孩，看到對方車子還在，就火大改搭計程車出門，並交代管理室不要通知隔壁黑車移車。到了晚上，原PO丈夫接到管理室通知移車的電話，原PO回：「我說不要啊！我小孩睡覺了耶！我怎麼去移車？但要等我先生的話，要等到早上6點喔！因為我先生夜班啊！6點才下班。」

而原PO準備睡覺時，車主還疑似有找上門，「狗一直對門口吠叫，有聽到好像是有人腳步談話聲，我猜應該是叫我移車的吧？但我睡覺了啊！」。

最後等到原PO丈夫清晨6點下班回家後，才請管理員陪同，到鄰居家按門鈴通知移車了。原PO更抱怨「對方有什麼表態嗎？依據轉述，並沒有！都會凌晨兩點半來敲我家門，你覺得他會有什麼表態，我就不多說了。」

還在留言處透露，車子根本不是鄰居的，而是「住戶用自己摩托車車牌感應的秒差，讓他朋友的汽車停下來」，且之前對方的摩托車就曾停在她車道前面，擋到她出不來。

文章曝光後，吸引上萬網友狂讚、留言：「療癒」、「這方法我喜歡」、「為什麼覺得幹得好哇」、「只能給讚」、「支持停後面一點」，更有網友建議：「您就坐個飛機吧或者下南部玩個三天兩夜，應該再後退點，貼一點他才會出不去」、「我以為出國才是最狠，隔離隔離再隔離」。