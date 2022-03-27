歌壇天后Elva蕭亞軒近年行蹤較為低調深居簡出，傳出臉部受傷後更需專心休養；但近日變得勤於更新社群的Elva，除陸續大方PO出正面照外，日前還分享了超萌懷舊照，粉絲看到她頂著泡麵頭髮型與閨密「蜜雪」合影，紛紛眼刷愛心給讚。但Elva的愛犬「Gemi」幾天前病倒，送醫住院後插管靜待康復中，期間Elva分享了許多抱著Gemi合照的畫面，粉絲也留言幫集氣，終於在昨(26)日，Elva分享了Gemi站起身來的影片。

蕭亞軒去(2021)年2月不慎遭愛犬Gemi咬傷臉部，並在7月間入院進行疤痕修復平整手術，至今仍持續治療中；之後蕭亞軒的社交平台上就鮮少更新近況，沒想到Elva日前竟一連曬出和愛犬Gemi的合照，更見一段影片中的Gemi躺在保溫箱中，周圍插滿了管子，讓粉絲看了心疼不已。

蕭亞軒23日才PO出一段影片，只見她的吉娃娃愛犬Gemi正虛弱地躺在保溫箱中，周遭插滿了軟管，而蕭亞軒則心疼地寫道：「May god bless gemi and the doctors（希望神保佑Gemi和辛苦的獸醫們）」，並以標籤備註「#我的兒子」、「#我沒了你活不了」，網友也紛紛幫Gemi集氣。

在愛犬療養等待康復的同時，蕭亞軒又在24日驚喜曝光全新單曲，但搶先曝光的原因卻讓網友們嗅到了洋蔥：「事情發生就是很突然，Gemi正在ICU努力著，剛出來的歌曲唱給你聽，雖然還不是完整版，但想讓你第一個聽到。」雖未曝光Gemi究竟為何突然變得如此虛弱，但蕭亞軒前(25)日又一連串曝光與Gemi過往的合照，也分別在文中寫下希望愛犬早日康復的話語，吸引粉絲和網友紛紛留言祝福集氣：「Gemi知道你在擔心牠 ，你也要好好的」、「Gemi加油，一定要好好的，健健康康、平平安安」、「Gemi一定會好起來的！」

然後在昨(26)日的最新IG動態中，Elva分享了Gemi終於站起來了的影片，只見在33秒的畫面中，Gemi巔巍巍地站起身來，站姿雖仍略顯顫抖，但從牠擺頭張望的神情看來，已經稍微恢復活力，不再是病懨懨不能動彈的狀態；比較令人心疼的是，Gemi的左眼看似已無功能，左後腳也纏著藍色紗布，所幸已不再插管。Elva寫道：「謝謝上群所有的醫生跟醫護人員謝謝你們照顧她謝謝，Especially to Dr WU Dr. spirit」。

蕭亞軒從1999年發行同名專輯便走紅，與蔡依林、孫燕姿、梁靜茹並稱「四小天后」；2003年《第五大道》專輯後沉寂了1,087個日子，從2006年《1087》復出到2010年《蕭灑小姐》再創事業高峰；但2014年《不解釋親吻》後Elva又沉寂許久，直到2020年才有新專輯《Naked Truth》採數位發行。