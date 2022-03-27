俄羅斯入侵烏克蘭以來，國際紛紛以美國為首，經濟制裁俄羅斯，印度沒有選邊站，並在聯合國安理會「譴責俄羅斯侵略烏克蘭」的決議兩度投了棄權票，還以低廉的折扣價大舉買入俄羅斯石油。資深媒體人黃暐瀚表示，俄烏戰爭對台灣人來講，可以把我們的視野放大，看看國際。

黃暐瀚27日在政論節目《新聞大白話》中表示，俄烏戰爭這麼殘忍，我們也不願發生戰爭，但對台灣2350萬人來講，可能最好的是，把我們的視野放大，看看國際。非常清楚的是台灣的主流民意，是跟美國當好朋友、跟美日變成一個同盟，他不反美，但也不能一味認為美國就是全世界的公約。

黃暐瀚接著指出，印度有位主持人就認為，美國少來這一套。印度需要80%的石油，美國卻不考慮的印度處境及利益，動不動就威脅制裁；另外，印度也需要跟中國大陸做更好的朋友，因為也需要中國一些稀有的金屬和能源。

黃暐瀚指出，現在看起來俄烏戰爭造成的能源和糧食問題，每一個國家受到的影響都不一樣，德國和英國就不同，德國需要來自俄羅斯50%的天然氣、30%的石油，英國卻不是如此，每一國受到的影響不同。因此，當某一國需要這個能源時，就不能逼它去進行制裁，因跟著美國進行制裁後，各國付出的代價是不同的。