俄烏戰事緊繃，以美國為主的經濟制裁手段持續加碼。美國耶魯大學教授Jeffrey Sonnenfeld的研究團隊，持續蒐集彙整仍與俄羅斯往來的國際企業，最新公布的名單共計43家企業，其中包括宏碁（Acer）、華碩（ASUS）、微星（MSI）三家台灣科技業者，引起市場關注。對此，微星27日發表聲明回應，公司一向遵守國際貿易法規及各國法律規範及決議，並重申，微星相當重視人道關懷，及公司全體員工的安全。

據了解，自戰事開打以來，耶魯大學方面相當關注國際企業與俄羅斯的往來情況，2月底開始，公布已退出或仍留在俄國市場的國際主要企業名單，並分為五個等級，依序分別為退出、暫停、縮減、爭取時間、繼續等。

「退出」代表已完全停止在俄羅斯活動，「繼續」則是不理會外界提出退出或縮減業務的要求。最新名單顯示，不理會外界呼聲的台灣企業，共有（Acer）、華碩（ASUS）、微星（MSI）等三家。

被點名的宏碁昨回應強調，公司恪守國際間貿易相關的法律規定，目前已暫停出貨至俄羅斯；最早被點名的華碩日前表示，已停止對俄羅斯市場的出貨，同時致力遵循各國規範，持續關注情勢進展之際，也捐贈3,000萬元予賑濟專戶，期盼和平及人道援助，能即時給予每一位受影響者。

微星今(27日)則發出聲明回應，公司一向遵守國際貿易法規及各國法律規範 ，當俄烏戰事爆發之際，當地甚至傳出人道危機；對此，團隊針對所有對俄羅斯之銷售及營業，均有遵守國際間相關法律規定及決議，重申微星相當重視人道關懷，及公司全體員工的安全，針對戰事微星科技希望，此次的事件可以儘早和平落幕，感謝各界關心。

熟悉與俄羅斯貿易的業者表示，包括這三品牌廠在內的台灣電子及傳產業者，已陸續於2月底、3月上旬，停止向俄羅斯出貨。至於在戰事爆發之前，已裝櫃在運程中的銷往俄羅斯貨物，由於歐盟採取嚴格執行禁輸俄的限制令，均被周邊國家海關攔下留置。