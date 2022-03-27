白宮26日發布說明文件顯示，拜登將28日發表2023財政年度預算案，當中提出向富裕家庭課徵富豪稅，最低稅率20％，為美國未來十年減少數千億美元預算赤字，使富豪所繳稅率不低於中產階級而讓稅制更公平。

拜登提出「億萬富豪最低所得稅」（Billionaire Minimum Income Tax）實施對象，是針對資產逾1億美元的富裕家庭，稅率最低20％。

估計在這富豪稅之下，所課徵的稅金逾半會來自那些身價逾10億美元的富豪，因此美國逾700名億萬富豪將成為被課新稅的對象。

據說明文件內容，拜登提出的富豪稅會針對富裕家庭全部所得，包括未實現投資利益都被納入課徵最低稅率範圍內，讓那些擁有超高淨資產的富豪，不能再像過去那樣以未實現利益躲避稅則。美國目前未實現投資利益不用被課稅。

拜登提出的新財政支出計畫，是要在未來十年內為美國削減1.3兆美元財政赤字。該文件強調這20％最低稅率富豪稅，將有助政府未來十年減少約3,600億美元財赤。

國會預算辦公室（CBO）指2021年度聯邦赤字近2.8兆美元，較2020年減少約3,600億美元。

更重要是，該最低富豪稅率讓美國那些處金字塔頂端的富豪們，繳納所得稅率將不再低於教師和消防員等中產階級。

按拜登計畫，若富裕家庭的總收入已繳納20％所得稅，就不會受新富豪稅影響。若繳納稅率不到20％，就要被課徵補充稅以符合最低稅率20％規定。

拜登提出的新富豪稅將由國會決定是否通過。參院民主黨團去年稅季提出億萬富豪稅，給拜登為改善社會福利與對抗氣候異常而提出「重建美好未來」（Build Back Better）法案籌措經費。但該法案最終在參院缺乏足夠支持而沒有進展。