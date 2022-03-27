每場都是由獨特的環境、獨一無二的感受交織而成的XTERRA Taiwan，今天（27日）由越野跑接棒登場，比賽從上午7點30分展開，30K組、14K組和7K組選手依序從墾丁石牛溪農場出發，30K組上屆42K男子組冠軍「小帥」周青以2小時26分39秒收下個人第4冠，傷後復出的雷里莎以2小時57分36第4度在女子組30K組封后，兩人在這項比賽奪金率都是百分百。

男子越野跑30K組一樣是周青「一個人的武林」，他毫無懸念率先抵達終點後表示：「就是穩穩發揮，一出去就獨跑領先到底。」這是他繼2018在21K、2019在26K，2021在42K稱王後的第4冠，跑遍台灣無敵手。

女子組30K組由2018年拿到21K冠軍、2019年收26K冠軍、2021年奪28K冠軍的雷里莎再度封后，雖然都是冠軍，但今年這一冠對她來說更具特殊意義，因為她去年底髖關節小轉骨受傷，休息了兩個多月，今年初才恢復訓練，她說：「XTERRA Taiwan是我傷後復出首役，第一場就比30K其實有點太『硬』，上坡超陡跑得超辛苦的，賽前本想說無傷完賽就好，名次隨緣，但感覺有機會奪冠，還是忍不住拼了。」

除了雷里莎外，去年獲得10K組冠軍的姐姐雷艾美這次也參加14K組，雷里莎表示：「我們姊妹很愛一起比賽，墾丁本來就是我們的最愛景點，所以每年XTERRA Taiwan我們一定會來，比完賽再留下來玩一天，吃吃喝喝再開開心心回家。」