台鐵中壢車站27日晚間發生旅客落軌事件，根據合鐵事故通報平台指出，一班1252次區間車於中壢車站發生月台旅客掉落軌道事件，本車次旅客由後續列車接駁，南下北上列車將延遲。

台鐵稍早發布公告指出，西部幹線受路人侵入路線死傷事故影響，自19：30起中壢站至埔心站間南下/北上列車以東線單線行車，預計近10點恢復通行。

不少現場民眾也回報，「目前中壢三月台人很多」、「1252未完全進站，西正線卡住」、「人卡在第九節車廂下，看起來是…」、「桃園南下北上皆大晚分...」。