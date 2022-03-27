鄭成功收復台灣360周年座談會27日在台北舉行，多個團體、近代史專家學者共同研討鄭成功收復台灣的歷史意義，北京分會場則邀請數十位台青與會視訊。兩岸和平發展論壇召集人、勞動黨主席吳榮元代表主辦團體開場致詞指出，面對嚴峻兩岸關係與扭曲的兩岸史觀，舉辦該座談會具重大歷史與特殊意義，得以明確台灣是中國固有的領土疆域。

從歷史角度來解讀，統一聯盟黨主席、台灣史研究會理事長戚嘉林說明，鄭成功當時是以「大明招討大將軍國姓」身份與荷蘭人簽訂和約，也就是大明朝與荷蘭簽約，開啟台灣歷史上進入中國「國家治理」的新時代。

甚至與會者也批評，近年民進黨政府為推動台獨，一直宣傳「東寧王朝」的概念，但實際上鄭成功始終使用的是大明招討大將軍身分、用的是明朝的號，所謂「王朝」並不存在。

中華青年發展聯合會理事長王正細數歷史，最早可回朔到元朝在澎湖設立巡檢司，在荷蘭人到台灣前，中國對台灣擁有主權、行政管轄權無可置疑，荷蘭人在台38年間也從未取得全台行政管轄，因此鄭成功驅逐荷蘭殖民是「復台」而非「開台」。

台灣鄭成功文化協會理事長鄭昭明表示，鄭成功是台灣第一個漢人政權，也並非是戰敗退守到台灣。與荷蘭人簽署和約後，鄭經也在台南設立學堂，教育忠君愛國等中華文化並帶來民族認同。他批評如今民進黨政府「抗中，反中」教育下一代不承認中國人，更把鄭成功收復台灣視為外來政權，這是違背歷史也侮辱鄭成功的愛國精神。

出席的新黨主席吳成典致詞時表示，面對嚴峻兩岸情勢，和平統一是唯一選擇，更從近期俄烏戰爭可以看到「戰火無情」，台灣不能變成殺戮戰場，走向和平是大家的期待。他更強調，是不是中國人不是由自己決定，是由你的祖先決定，批評部分台獨份子即便不承認，但實際上還是中國人。