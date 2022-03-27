亞洲最佳越野三項賽事2022 XTERRA Taiwan今天（27日）在「國境之南」墾丁進行第2天賽事，昨天（26日）在越野三項勇奪總亞軍的謝昇諺，今天陪著老婆森田京子一起參加14公里越野跑，森田京子以1秒時35分45完賽，拿到女子組總排名第4。

森田京子這名字一聽直覺是日本人，但其實她是混血兒，爸爸是日本人、媽媽是台灣原住民太魯閣族，2017年她和謝昇諺在一場路跑活動認識，隔年夏威夷超鐵世錦賽，謝昇諺在終點求婚成功，2020年兩人攜手走入禮堂。

森田京子是在鐵人老公謝昇諺的帶領下開始練鐵人，2018年從跑步練起，同年跑完半馬，隔年在全馬完賽，2020年人生第1場鐵人賽便拿到分齡組冠軍，謝昇諺說：「京子真的有天份，不用練很多就看到進步，而且又很認真。」

受到老公肯定的森田還爆料一段訓練的「血淚史」，「剛學游泳時我超緊張，會覺得吸不到氣很恐慌，他超嚴格的，我常被罵到哭。」謝昇諺則有點不好意思地說：「我覺得她已經學會了、根本沒問題，就是對自己太沒信心，講話就比較大聲一點，她就哭了，然後我就陪著她游完，所以太親的人還是交給別人帶較好。」森田笑著回應：「還好有熬過那段磨合期。」

現在森田京子不只養成運動的習慣，也經常和老公一起參加比賽，也是謝昇諺SHCOACHING、SHRC跑班的小助教，她補充：「以前覺得他們很瘋狂，沒想到自己也跟著瘋，哈！」