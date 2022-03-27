【每日必看】著外送員服裝搶錢! 一手拿槍一手辣椒水得手5萬! @中天新聞 20220325

警方組成專案小組全力追查嫌犯，今天上午在南投抓到嫌犯，將人帶回高雄偵辦。(圖/林雅惠攝)

高雄三信銀行橋頭分行25日發生搶案，警方以車追人於27日在南投逮回嫌犯（咖啡色衣服者）。（民眾提供／林雅惠高雄傳真）

高雄三信商業銀行橋頭分行25日下午遭歹徒持槍及辣椒水搶走6萬餘元，岡山分局專案小組今天（27日）上午在南投逮到涉案的曾姓男子，當時他正帶著妻兒在南投出遊，被逮當下表情錯愕。據悉警方以車追人，掌握曾嫌先開自己的車到仁武的義大購物中心附近藏匿，再從義大醫院搭計程車到榮總，再開著掛有變造車牌的車輛到橋頭犯案，顯然事先精心策劃。

這起搶案發生在25日下午3點半左右，穿著外送制服的歹徒，趁銀行將關門之際，揹著1個大型包包，闖入橋頭區成功南路的三信商銀橋頭分行，右手持槍、左手持辣椒水，一衝入銀行就大喊「搶劫」，搶走6萬3千元後跳上停在外頭的黑色轎車後飛快駕車逃逸，犯案過程僅約1分鐘。

據ETtoday新聞雲報導，30歲曾嫌大學畢業從事業務工作，沒有任何前科「宛如白紙」，破案關鍵在26日仁武分局調閱到「關鍵畫面」，發現曾嫌先開自己的車到仁武的義大購物中心附近藏匿，再從義大醫院搭計程車到榮總，開掛著變造車牌的車輛到橋頭犯案，這才掌握曾嫌身份、行蹤，今天上午由高雄市刑大大隊長洪松田親自率隊，持檢察官核發的拘票，前往南投逮捕帶著妻兒出遊的曾嫌，突然被警方出示搜索票攔下逮捕，據悉曾男當時十分錯愕。

據悉，曾男上網購買犯案用的空氣手槍及熊貓外送員制服，警方在涉案車輛找到一把犯案槍枝，但外送員制服曾嫌供稱已經丟棄。初步了解，曾嫌疑似背有800萬房貸壓力才鋌而走險犯案。