薩爾瓦多立法議會主席表示，立法議會議員今天批准全國進入緊急狀態。薩爾瓦多先前發生一波流血事件，在兩天內造成數十人死亡，有幾名黑幫頭目因而被捕。

大多數議員同意下達命令，「宣布由於犯罪集團嚴重擾亂公共秩序，而在整個國家領土上實行緊急制度」。

緊急狀態相關法律限制集會自由及通訊和聯絡的不可侵犯性，並允許在沒有逮捕令的情況下抓人。

薩爾瓦多昨天發生62起凶殺案，總統布格磊（Nayib Bukele）呼籲國會議員宣告緊急狀態。