幫派流血衝突數十死 薩爾瓦多宣布緊急狀態 21:112022/03/27 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 薩爾瓦多總統布格磊（Nayib Bukele）。 (圖/路透社) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 薩爾瓦多立法議會主席表示，立法議會議員今天批准全國進入緊急狀態。薩爾瓦多先前發生一波流血事件，在兩天內造成數十人死亡，有幾名黑幫頭目因而被捕。 大多數議員同意下達命令，「宣布由於犯罪集團嚴重擾亂公共秩序，而在整個國家領土上實行緊急制度」。 緊急狀態相關法律限制集會自由及通訊和聯絡的不可侵犯性，並允許在沒有逮捕令的情況下抓人。 薩爾瓦多昨天發生62起凶殺案，總統布格磊（Nayib Bukele）呼籲國會議員宣告緊急狀態。 中油累虧近600億 經長保證不會破產 觀光勝地爆詭異命案 一家5口集體墜樓 釀4死1傷慘劇 #薩爾瓦多 #緊急狀態 #發生 #立法 #逮捕令 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 年輕世代來了 一圖搞懂「18歲公民權」修憲案：還須965萬票才行 15:252022/03/25 政治 溪頭遊客近4成銀髮族 保費將漲 台大吃不消 04:102022/03/27 地方新聞 高醫證實 益生菌有助預防大腸癌 04:102022/03/27 地方新聞 台南市長艱困戰 謝龍介直言：任何事情都可能發生 14:182022/03/25 政治 立院通過「18歲公民權」修憲案 這位市長在8年前就已在立院提案 15:102022/03/25 政治 國中生墜樓亡 校方展開外部調查 16:362022/03/25 社會 朝野齊籲 修憲委員會續運作 04:102022/03/26 政治要聞 確診新冠肺炎「腦中風機率增」 重症醫曝：好發在這族群 18:382022/03/25 生活 北市忠孝東路半夜傳惡火 重機自燃噴火燒毀5輛機車 06:352022/03/24 社會 台中國一男學生墜樓亡 教育局與校方調查原因 04:102022/03/26 地方新聞 俄烏之戰易經大師竟大膽預測：恐發生2件事 19:422022/03/26 政治 國際熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。