章廣辰（左起）、方念華、杜政哲與胡瑋杰一同合影。（TVBS提供）

杜政哲（左起）、章廣辰與胡瑋杰大爆《華燈初上》拍攝內幕。（TVBS提供）

方念華主持的《TVBS看板人物》邀請夯劇《華燈初上》編劇杜政哲分享熱播背後的創作過程，並與劇中演員「阿達」章廣辰、「小豪」胡瑋杰一同大爆幕後花絮。

杜政哲和章廣辰、胡瑋杰不約而同表示，在第3季結局尚未揭曉前，去任何聚會都會被追問「凶手是誰」。杜政哲連爸爸去醫院看病，被發現兒子是《華燈》編劇，就會被追問，笑說：「我沒有跟家人講（凶手是誰），我希望他們好好看電視，享受其中的樂趣。」

杜政哲分享創作前期花了超過3年的時間構想，並在8個月內完成劇本，至於凶手設定「沒有更動過，而且原本就是寫了24集，分成3個part（部份），24集一起拍完」。

至於寫出劇中讓許多觀眾很有共感的「渣男金句」，像是鳳小岳飾演的江翰說的「我在每段感情當下都是認真的」、「誰沒有受過傷？至少證明我們還活著」等等語錄，杜政哲曝這些都是自身人生經歷累積：「就是某一些人生的片段，內心某些脆弱的部分，可能無法對著你的對象說，我只是把這些心裡的聲音寫出來。」

杜政哲寫出轟動華人圈的《華燈初上》，其實早在2017年他就以《酸甜滋味》拿下第52屆金鐘獎戲劇節目編劇獎。杜政哲表示，幾年前在TVBS有開過編劇營、編劇班，也從中挖掘出不少優秀的人才一起合作，除了傳承經驗之外，更希望讓「戲劇編劇」這個工作能更專業，並且受到各界的重視。《TVBS看板人物》今（27日）晚11點在TVBS 56頻道播出。