美國總統拜登昨(26)於波蘭華沙發表演說，此前白宮表示這將是場「重大談話」。過程中除了直言不諱抨擊普丁、向俄溫情喊話、力挺烏克蘭等重點金句。還有一大看頭就是，拜登用諧音藏雙關，調侃說「盧布即將變成瓦礫」(Ruble Reduced To Rubble)，言下之意是，像廢紙一般沒價值。

President @JoeBiden on results of US sanctions against Russia:

"The ruble almost is immediately reduced to rubble."

"The [Russian] economy is on track to be cut in half in coming years." pic.twitter.com/FhDw5OEEhs — TrendWatch Australia (@TrendWatchAU) March 27, 2022

昨日(26)拜登於華沙皇家城堡前發表的演說中，談及世界各國共同為飽受戰火蹂躪的烏民集氣，如今走到這一步，為烏克蘭提供軍事、經濟、人道主義協助。拜登進一步提到，美國已鎖定俄羅斯經濟命脈，禁止從俄進口石油、天然氣等能源。

根據白宮官網發布的聲明稿，迄今為止，美國已經制裁400名俄羅斯官員，還有將近140位俄富豪及其家庭成員，並沒收了他們的遊艇、豪宅等。拜登稱:「這些官員和寡頭從貪腐的克林姆林宮獲得不可勝數的好處，現在他們必須共同分擔痛苦。」

此外，多達400家跨國企業宣布退出俄羅斯市場，從餐飲、服飾零售商，到石油公司等等。「由於一連串史無前例的經濟制裁，盧布馬上就會變成瓦礫(Ruble Reduced To Rubble)。」

拜登還補充說道:「順帶一提，我沒騙你，到時大概200盧布才能換得1塊美金。」

早些時候，拜登展開一趟波蘭之行，偕同國務卿布林肯（Antony Blinken）會晤烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）及國防部長列茲尼科夫（Oleksii Reznikov）。會後列茲尼科夫表示樂觀，美國承諾會提供額外的國防協助。