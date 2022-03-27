富邦悍將高國輝官辦熱身賽至今6打數僅1轟，其他都吞下三振，他坦言自己狀況還沒有調整好，在需要加強對比賽的掌握度，盼在開季前調整好狀態，他也點名陣中幾名中生代好手高國麟、范國宸、張進德等人，若他們能表現穩定，球隊戰績也會跟著穩定。

高國輝今年迎來中職第10個球季，不過他開季前狀態尚在調整，官辦熱身賽只有1轟，他表示，包含好球帶的掌握、隊投手的節奏都還是需要加強的地方，「因為上一場比賽是第1場夜間比賽，看球上還需要適應，是我還需要努力的地方。」

雖然自己狀態尚待調整，但他也點名陣中幾名年輕球員像是申皓瑋、戴培峰都已調整到不錯的狀態，他也希望能趕在開季前，把自己狀態調整到最佳。

今年富邦主視覺中沒有高國輝、林益全等資深球員，這也在網路上引發熱議，但他並不在意，強調重點是在球場上的表現，「希望大家關注我們在球場上的表現。」

富邦今年教練團改組，盼能在新球季打出好成績，高國輝認為球隊的關鍵在於中生代的球員，「如果國麟、國宸、阿德他們這些中生代的球員表現能穩定，球隊戰績也能跟著穩定，因為他們可以銜接起新生代和我們這些年紀比較大的，未來還是需要靠他們去扛起來，希望他們能夠繼續加油。」

今年找來洋炮霸帝士，內、外野都能守的他也讓球隊守位更添多樣性，高國輝認為，他的加入對球隊來說更能增加板凳深度，也讓所有選手都能夠有很好的表現，這樣的調整對球隊來說是好的。