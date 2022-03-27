民眾在店家消費累積的點數，不少使用期限都將在今年3月底到期，就有網友整理出各大票券、點數資訊，提醒大家記得趕快兌換，以免讓累積來的點數化為烏有。

有網友在PTT省錢板發文，整理出3-4月將有許多票券及點數即將到期，其中包括超商、超市以及線上購物平台，須把握在效期內儘快兌換。

點數部分：

1.全家點數（可捐公益、或1000+59加購鮮奶、400點半價商品、100點免費換咖啡提袋）

2.麥當勞點點卡點數

3.美廉社點數

4.台新點數

5.大潤發發幣

6.悠遊付現金回饋券

7.鞋全家福點數

票券部分：

1.Open point 任務牆-原萃綠茶

2.Open point 點數兌換商品（OOHA、冰戀冰淇淋等）

3.夢時代88元現金折價券

4.康是美88元現金折價券

5.Line樂兌-喬亞滴濾無糖黑咖啡

6.Line pay money 首次連結郵局帳戶7-11即享券100元

7.蝦皮票券-署茗職茶（桂圓紅棗歐蕾）

8.全家EC取件-購物金8元 9.7-11 EC取件-購物金7元

10.MY famipay 支付滿500集章（300-100購物金）

11.家樂福「好運line著你」即享券（4/4、4/5到期）

12.蝦皮票券-喫茶小舖（提前至4/10到期）

不少網友也紛紛留言補充，「悠遊付的回饋金是現金不會過期，會過期的是『現金回饋券』」、「中油是明年3月底才到期」、「五倍券跟加碼券是到4月底」、「感謝通知，麥當勞我還真沒注意到」、「台新點也可以轉hamipoint」、「美廉社金幣直接抵現金就好」、「KKday Point也是3/31過期」。