大陸證監會27日在官網宣布，為了落實政府工作報告中，關於完善民營企業債券融資支持機制的工作要求，擬於近期推出一系列政策措施，進一步拓寬民企債券融資管道，增強服務民營經濟發展質效。

大陸證監會27日公布七大措施，分別是推出科技創新公司債券、進一步優化融資服務機制、發揮市場化增信作用、便利回購融資機制、鼓勵證券基金機構擴大民企的業務投入、加強宣傳推薦力度，以及提升資訊披露品質。

在推出科技創新公司債券方面，優先重點支持高新技術，以及戰略性新興產業領域民企發債募資。針對進一步優化融資服務機制，將更多符合條件的優質民企，納入知名成熟發行人名單，提高融資效率。

對於發揮市場化增信作用，則要鼓勵市場機構、政策性機構透過創設信用保護工具，為民企債券融資提供增信支持，盡快推出組合型信用保護合約業務。

第一財經報導，中誠信國際研究院最新報告指出，自2021年下半年以來，集團型企業、民營房企信用風險抬升，在市場謹慎情緒影響下，民企債券融資難度進一步增加。2022年1月至2月，民企發行債券規模約人民幣（下同）840億元，在信用債發行總規模中僅占4％。

從信貸數據來看，大陸銀保監會統計，截至2021年底，全國民企貸款餘額52.7兆元，與2021年初相比增長11.5％。

中誠信國際研究院分析，在信貸政策支持下，民企貸款情況有改善。但民企貸款規模占全部貸款規模的比重不到30％，相對於民企的經濟貢獻與融資需求而言，融資占比仍然較低，還有進一步提升的空間，而民企信貸融資成本也處於較高水準。