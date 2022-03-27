藝人夏乙薇（原藝名「林餅乾」）擁有甜美外型及火辣身材曲線，她曾自爆曾為留住分手的前男友，跑去跪了高達700多階的「仙山」，癡傻行為讓聽聞者都傻眼。夏乙薇今(27)日分享了她穿比基尼泡湯的美照，手臂遮住讓「下衣失蹤」的畫面，讓好友蘇心甯笑虧：「妳沒穿泳褲欸」，辣翻一眾網友。

夏乙薇今(27)日在IG分享一組美照，打卡在淡水的某間溫泉旅館，只見她將髮尾結成兩個可愛包包，頭頂韓劇常出現的毛巾頭「汗蒸幕綿羊頭」，明眸皓齒配吐舌表情相當俏皮；身穿藍色細肩帶線綁比基尼，左手拿著木杓水瓢擺姿勢，右手伸出自拍剛好遮住下身重點部位，巧妙形成「下衣失蹤」的畫面；泳衣的深藍色襯托出她的白晰膚色，胸前雪乳與下身挺出的美尻前凸後翹，太美畫面足以一秒電暈人。

好友「拉拉」蘇心甯虧：「妳沒穿泳褲欸(大笑)」，夏乙薇竟回答：「對！因為他們沒給我下半身，我遮的很辛苦欸(大笑)」；李恩菲讚：「好辣（夏乙薇：妳才辣）」；網友們噴鼻血直誇：「老闆娘好美（回：噗(笑)我才不是老闆娘）」、「逼逼~犯規！」、「乙薇辣爆」、「最高綺麗美人」、「溫泉最高！」、「哇.....這個....這個....太可愛了，水啦」、「好漂亮的乙薇女神」、「乙薇太辣 女明星沒有冬天?」，讚不絕口。

夏乙薇她曾自爆過去為留住分手的前男友，尋求命理老師幫忙，聽從對方的建議嘗試各種方法，最後還跑去跪了高達700多階的「仙山」，一心一意只希望前男友能回心轉意，每走一步就停下來跪一步，結果她磕頭磕到額頭紅腫，連膝蓋也破皮受傷，癡傻行為讓人聽了傻眼又心疼。