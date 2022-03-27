桃園雲豹27日作客與台中葳格太陽激戰，雖然上半場一度落後達19分，但在修正策略後第4節差點上演逆轉秀，可惜終場仍以93比98不敵太陽，總教練王志群認為，上半場團隊專注力不夠集中，但球員們下半場打出拚勁還是值得肯定，回去後將針對攻守兩端再做調整及修正，雲豹目前戰績5勝15敗，排名仍居第5。

首節打完，雲豹以4分小幅落後，但第2節團隊投籃失準僅攻下12分，上半場結束雲豹遭太陽拉開至16分，不過下半場一開賽就急起直追，第3節團隊3分球投14中6，第4節一開始更趁著對手攻守不穩，將比分追至個位數，甚至僅差1個球就可追平，可惜最後5分鐘關鍵時刻頻頻出現失誤，終未能逆轉。

王志群說：「最後幾分鐘的關鍵追分時刻，我們產生許多不必要的失誤，導致我們一直無法追平、甚至超前，針對這些缺失，我們教練團會做出調整，讓球員下次面臨攻守兩端困境時能改進，這都是我們團隊未來會需要修正的部分。」

此役雲豹仍以戴維斯(Deyonta Davis)拿下「雙十」22分、18籃板表現最佳，他說：「今天的表現不是那麼好，我們整體都沒在準備好的狀態，未來我們能做的只有在下場比賽中打得更強勢。」

本土球員以盧捷閔16分最佳，但此役三分球出手11投僅1中，自評表現不佳，他說：「今天在三分線的出手狀況很差，要如何延續上一場比賽穩定表現，是很大課題，回去後還要再做更多努力，以及投籃細節改變。」