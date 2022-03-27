立委莊瑞雄日前(25)於民進黨屏東縣長初選電視政見發表會，所提出的各項政見獲得許多人的共鳴，特別是「觀光升級」及「運動產業發展」受到眾多年輕族群青睞。今(27)日多位熱血青年自由潛水選手陪同莊瑞雄以及台師大教授范世平，至小琉球體驗自由潛水，並由本次台灣盃深度賽總成績第二名的劉家誠選手，擔任教練親授潛水技巧。莊瑞雄也向屏東縣的鄉親宣誓，若他當縣長絕對大力推動升級屏東的觀光、運動產業，讓屏東超越現在，讓屏東超越高雄。

立委莊瑞雄前日於政見發表會上提出了「三大優先」「四大升級」，分別是產業轉型優先、就業機會優先、交通建設優先，以及觀光升級、運動產業升級、醫療升級、水資源升級。其中特別在觀光升級及運動產業升級受到眾多年輕人的關注，也對於莊瑞雄所拋出的政見充滿期待，更在今日獲得多位曾代表台灣出征國際賽的熱血自由潛水選手讚聲，一同至小琉球厚石群礁進行自由潛水，首次嘗試潛水運動的莊瑞雄在專業潛水選手協助下，像是水中蛟龍般立即掌握潛水技巧，令眾人直呼「太神啦」。

提升觀光、運動產業，莊瑞雄與青年下海體驗自由潛水。(戴志揚翻攝)

提升觀光、運動產業，莊瑞雄與青年下海體驗自由潛水。(戴志揚翻攝)

莊瑞雄表示，屏東的地理位置得天獨厚，從新園往南到東港、林邊、佳冬、枋寮、枋山、車城、恆春，右手邊是台灣海峽；鵝鑾鼻望過去是巴士海峽；到風吹砂再轉個彎到滿州、牡丹右手邊是太平洋，特別是還有四季如春的好氣候，非常適合大力推動海洋觀光及海洋運動發展，促進屏東的觀光財。

本次台灣盃亞軍的自由潛水選手劉家誠及劉美玲表示，過去不斷在尋找最適合的地點來進行自由潛水運動，而在屏東就擁有最好的條件。看到莊瑞雄在政見發表會上所提出的政見特別令他們感動，很開心有政治人物能夠重視台灣自由潛水運動的發展，於是號召夥伴一同站出來讚聲莊瑞雄，期待他心想事成，未來能夠為潛水運動的發展注入更多的能量。

莊瑞雄談及未來屏東運動產業的願景難掩其眼中的熱情，他說台灣體育發展過去僅被視作為教育的一環，但運動領域其實是一個涵蓋範圍寬廣且富含前景的產業，因此這次所提出的政見中特別強調屏東的運動產業升級，期待由他做為先鋒，讓全台灣的政治人物一同開始注重運動產業發展。

莊瑞雄也提及，近來一個多月與小英青年軍行遍屏東各鄉鎮，很開心在日前政見發表會所提出的政見能夠受到年輕人肯定，更有一群熱愛自由潛水的青年因為認同他的政見而出來讚聲，未來若當選縣長，絕對會全力推動觀光及運動產業的發展，諸如衝浪、ＳＵＰ、浮潛、自由潛水、水上摩托車等，以及與漁業署、海委會等部會積極溝通，規劃兼具安全及舒適的運動場域，並且由縣府來主辦多項賽事，充分利用屏東三面環海的先天地理優勢來加強推廣，讓全台灣愛好運動的民眾都來屏東體驗「雄讚ㄟ」運動觀光環境！