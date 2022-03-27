「2022全國跨域遊憩競賽」經兩天教育競技，今(27)日在桃園市埔心牧場進行「沙灘車闖關」、「空拍機飛行導覽」及「遊憩直播」綜合競賽，分別由大榮中學、明道中學及松山工農勇奪前三名。比賽過程風雨助興選手嗨翻天，深刻體會觀光產業商機無限，奪冠的大榮中學選手更興奮表示，辛苦練習終於有代價！

依勞動部最新統計減班休息人數減少了，且有大型旅行社認為國境將開放，為備戰停止實施無薪假，印證疫情趨緩，觀光榮景即將重現。由台灣遊憩發展協會主辦、醒吾科技大學觀光休閒系暨研究所協辦的全國跨域遊憩競賽，就吸引逾百名有志從事觀光休憩業的全國各大專院校暨高中職在學學生，組成20支隊伍踴躍參與。

台灣遊憩發展協會理事長、醒吾科大觀光休閒系主任楊文仁(中坐沙灘車者)表示，觀光休閒產業即將復甦，跨域創新綜合遊憩競賽是促進產業發展最大動力。(戴志揚翻攝)

空拍競技彷彿坐在機上駕駛，感受穿越刺激感，裁判緊盯平衡感，參賽選手無不戰戰兢兢。(戴志揚翻攝)

全國跨域遊憩競賽是全球第一個結合沙灘車闖關、空拍機飛行導覽及遊憩直播等跨域創新之賽事活動。今年賽事整合產官學界之優秀專家學者，共同導入跨域創新之遊憩體驗與設計，營造一個具有宏觀視野的國際賽事舞台，經過創新課程學習與團隊合作，共同完成遊憩競賽與挑戰，讓參賽者發揮巧思與創意，激發觀光遊憩產業之發展。

參賽學子26日先進行教育訓練並舉行「2021遊憩台灣短影片大賽頒獎典禮」，今天重頭戲綜合競賽一登場，選手無懼風雨、個個卯足全勁拚校譽！大榮中學陳皓恩率領的競賽團隊，經過兩天教育訓練與綜合競賽，團隊脫胎換骨、默契十足。帶隊的導師梁姿瑩表示，這次競賽寓教於樂，可以讓學生提早體會觀光產業未來趨勢。

沙灘車闖關風雨助興，選手嗨翻天在爛泥巴下坡地快速前進。(戴志揚翻攝)

中華國際頂級VIP管家協會林棋凡理事長(右)是留法博士也醒吾科技大學傑出校友，與醒吾觀光系吳宸漢老師分享具宏觀視野的國際賽事舞台。(戴志揚翻攝)

醒吾高中由蘇于璇率隊，她表示經兩天觀光產業教育訓練，更加感受觀光專業技能與團隊默契的重要性，學會了怎麼開越野車及空拍機人工智能的操作，直播分享過程更學會與觀眾互動，很開心醒吾科大有這麼好的設備讓她們體驗；永春高中隊長奉聖勳也表示，參賽前在學校練習很久空拍機訓練，不管直線還是上下飛行都不斷練習，希望未來升學對於自己的性向有明確的發展，很謝謝醒吾科大提供學習機會。

台灣遊憩發展協會理事長、醒吾科大觀光休閒系主任楊文仁表示，過去兩年受疫情影響，觀光旅遊業受重創，今年可望開放國境、觀光榮景露曙光，未來必定需求大量觀光遊憩人才，這次跨域創新綜合遊憩競賽是全球首創，業界關注並全力贊助，透過競賽與挑戰讓參賽者發揮巧思與創意，激發更多遊憩創新之靈感，吸引更多之企業與學子投入觀光遊憩產業。

留法博士、中華國際頂級VIP管家協會林棋凡理事長表示，很榮幸受醒吾科大與台灣遊憩發展協會的邀請，參加這麼樣有吸引力的優質活動，在法國同樣重視觀光休憩，這活動營造一個具有宏觀視野的國際賽事舞台，透過學習與競賽，可以培養遊憩創新之服務人才。他並以法文宣布冠軍得主、同時向全體參賽者致意，把現場氣氛帶到最高潮。

由醒吾科大統籌規劃的全國跨域遊憩競賽，對即將復甦的觀光旅遊業挹注強心劑，獲各界極大關注。到場為學子加油打氣並頒獎的貴賓，包括VIP管家協會理事長林棋凡、桃園市旅行商業同業公會理事長呂中豪、桃園市寵物商業同業公會理事長古清木、中華民國旅行商業同業公會全國聯合會副理事長吳雁輝、中華民國旅行業品質保障協會公關主委江文馨、碁米庫斯生物科技公司董事長黃少穎、V-KOOL台灣維固股份有限公司總經理賴欣國、馨動國際形象造型公司董事長鄭聯馨及中華流通顧問協會執行長余瑞銘等人。

經激烈競賽結果，獲得冠、亞、季軍隊伍名單如下：第一名大榮中學為隊名：南部來的新進人員偷我大電、指導老師：梁姿瑩、隊員：陳皓恩、許家豪、楊閔程、朱柏達；第二名明道中學為隊名：MDHS、指導老師：施炎輝

隊員：馮少宇、楊禹安、曾偉倫、陳宏耕；第三名松山工農為隊名：智能機器仁、指導老師：陳衍霖、隊員：余主行、顏廷安、吳冬羽、湯宗哲、舒宣凱。