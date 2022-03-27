根據《美麗島電子報》搶先曝光的3月國政民調顯示，總統蔡英文的信任度達57.6％、不信任度為36.2％；滿意度為58.8％、不滿意度37.8％；行政院長蘇貞昌的施政滿意度則下滑至50.7％、不滿意度為43.2％。媒體人吳子嘉驚訝並認為，蔡英文的施政滿意度達58.8％，接近6成，看來蔡英文還是民進黨的「老大」。

美麗島電子報董事長吳子嘉27日在《董事長開講》網路直播節目表示，該民調中，蔡英文的信任度高達57.6％、不信任度36.2％，蔡英文的民調一直往上衝，她的任期已經過半了，民調還是超強。蔡英文的施政滿意度達58.8％，接近6成，她的民調從疫情過後就一直拉高，看來蔡英文還是民進黨的老大。

吳子嘉接著指出，蘇貞昌的民調掉下來了，她的施政滿意度上個月是52.5％，現在則是50.7％；不滿意度則從41.2％增加到43.2％，增加2個百分點。吳子嘉認為，蘇貞昌愛亂罵人，甚至罵國民黨立委蔣萬安的「阿公」，下滑是正常的。

至於政黨好感度，民進黨的好感度為49.8％、負向評價39.0％；國民黨的好感度26.2％、負向評價為59.0％。吳子嘉覺得，兩黨的好感度都下滑。但民進黨做得那麼爛，又發生停電，連壁虎尿尿也會讓大家沒有電、松鼠也跑出來了，好感度竟然有49.8％，怎麼會有這種事情發生？至於反感度，國民黨達59.0％，每100個台灣人裡面，就有近60人討厭國民黨，這樣一來國民黨要怎麼打選戰呢？