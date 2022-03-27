美國總統拜登日前造訪距烏克蘭邊境僅80公里的波蘭熱舒夫城（Rzeszow），並在波蘭首都華沙發表演說，引發各界關注。前外交官介文汲認為，考慮到人身安全，拜登不會進入烏克蘭，他並指出，拜登這次的行程有兩個目的，一是整合北約內部意見，二是給烏克蘭總統澤倫斯基精神上的支持，讓烏克蘭能持續抵抗。

介文汲27日在中天節目《辣晚報》中表示，美國總統個人安全等級高，會盡量避免任何危險，進入烏克蘭境內有可能會不小心被誤擊，所以他的安全顧問不會讓他進去。而除了外交，內政問題也是拜登要考慮的，因為美國老百姓對於美國應該如何回應烏克蘭非常理性，絕大部分美國人希望美國不要出兵，「各種支持都同意，但不能出兵，拜登看得很清楚」。

介文汲認為，拜登有兩個任務，一是整合內部意見不一的北約，靠他個人威望和各國領袖交換意見，透過峰會解決大的問題；二是給澤倫斯基精神上的鼓勵，美國最擔心的，就是烏克蘭政府的抵抗意志還能撐多久，撐住澤倫斯基是當務之急。

介文汲指出，面對期中選舉，民主黨在參眾兩院的多數很脆弱，除了經濟問題有待解決，先前從阿富汗撤軍更是重創拜登的聲望，因此他想透過在俄烏衝突中的表現扳回一城，所以他的演出非常賣力。介文汲感嘆，最可惜的是，戰爭已經經過了一個月，到底有真正在替烏克蘭的老百姓講話、設想，真正的救他們？