昔日「台灣第一小生」林瑞陽與老婆張庭的微商事業因涉及傳銷，遭到大陸官方凍結約26億元台幣資金，社群帳號也被禁言，但他們很快就東山再起，花了2000萬人民幣（9015萬元台幣）創立2間新公司，不過行蹤依舊成謎。近日，有網友在上海巧遇林瑞陽一家人，張庭和女兒儘管打扮樸素，但兩人的長腿相當吸睛，引起話題。

昨（26日）有名網友在網路發文表示，在上海環球金融中心偶遇一對明星夫妻帶著女兒逛街，「有個小女孩沒戴口罩，我就看得很眼熟，又看了一眼她旁邊的女的，哇！母女兩個身材正（真）的很好！」同時給出照片和3個線索「有兒有女、台灣人、經常直播帶貨」，要大家猜猜看真實身分。

網友發揮柯南的精神，很快地就猜到這是林瑞陽和張庭夫婦，照片中，張庭披頭散髮，和女兒穿著白色寬鬆上衣、貼身黑褲的姐妹裝，兩人緊緊牽著，感情相當好。值得注意的是，張庭雖然比女兒還要高，但女兒的腿看起來比較修長，可說是吾家有女初長成。

網友在上海巧遇林瑞陽一家三口。（圖／微博）

林瑞陽則是戴著淺色鴨舌帽和藍色口罩，身穿濃黑色的挺版大衣，整個人包得密不透風，只能透過眼睛分辨身份；他站在電梯的門口等待妻女倆，眼睛還一直看著她們，畫面相當有愛，也顯現一家人的感情非常要好，林瑞陽夫婦忙著創業的同時，不忘陪伴孩子成長。