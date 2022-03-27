上海COVID-19疫情清零壓力大，剛完成一輪全市居民核酸檢測不久，晚間又宣布將從28日凌晨5時起，展開新一輪的全市核酸篩查，且封控區內將暫停地鐵等公共運輸。

根據微信公眾號「上海發布」，上海市新冠肺炎疫情防控工作領導小組辦公室發布消息，指為了遏制疫情擴散蔓延勢頭，保障民中生命安全和身體健康，「盡快實現社會面動態清零」，綜合前幾輪核酸篩查情況並經專家評估研判，決定在全市範圍內開展新一輪「切塊式、網格化」核酸篩查。

根據通告，3月28日開始分區分批實施核酸篩查，第1批先行實施封控，開展核酸篩查，至4月1日凌晨5時解封。同時，浦西地區重點區域繼續實施封控管理；第2批自4月1日凌晨3時起，對浦西地區實施封控，開展核酸篩查，4月5日3時解封。

封控區域內，住宅小區實施封閉式管理，所有人員足不出戶，人員和車輛只進不出。保障基本生活必需的外送、快遞等實行無接觸配送，不得進入住宅小區。

同時，封控區域內所有企業實施封閉生產或居家辦公，但保障市民生活和城市基本運行的公共服務類企業除外。

封控區域內，暫停公交、地鐵、輪渡、計程車、網約車運行。疫情防控、緊急就醫、生活保障、城市運行、應急處置等相關車輛，經各區政府或各行業主管部門認定核實後通行，其餘車輛非必要不上路。

通告表示，如果期間內未參加核酸篩查，上海健康碼「隨申碼」將被賦「黃碼」；對無正當理由拒不配合、妨礙疫情防控或造成其他嚴重後果的，將依法追究其相應法律責任。

上海曾在16日至20日將全市依照「重點區域」和「非重點區域」依序展開居民核酸檢測，且有些居民社區被封控長達一週或更久，在7天裡歷經5次檢測。當時公共運輸雖有減少班次，但並無公告暫停，這次的普篩則更加嚴格。

上海從26日開始展開「核酸+抗原」檢測的篩查，也就是重點區域居民以核酸篩查，非重點區域居民以抗原檢測。根據報導，全上海已抗原檢測1400多萬人。不過，28日起上海又將回歸到全面核酸篩查。

上海正經歷COVID-19疫情爆發2年後最嚴重的時期，但幾乎99%的陽性病例都是無症狀感染者。從20到26日，陽性病例數從700餘例到2600餘例，已經有超過1萬名感染者。（編輯：邱國強）1110327