51歲的竹野內豐1997年演出連續劇《海灘男孩》後就成為一線男演員，如今仍是黃金單身漢。去(2021)年他演出《鴉色刑事組》大受好評，然而電影版即將開拍，卻傳出竹野內豐「神隱」鬧失蹤，劇組至今遲遲聯絡不到他。竹野內豐失聯的消息傳出至今已兩個多禮拜，仍然毫無他的音訊，讓劇組及電視台都急翻了；現在傳出富士電視台打算開價100萬日圓（約台幣23.5萬元）懸賞金尋人，希望有人能提供竹野內的消息。

日本男神竹野內豐出道超過28年，是模特兒轉型成演員相當成功代表之一，他有多部經典代表作，像是《長假》、《海灘男孩》和《BOSS女王》等，也讓51歲還單身的他，被許多女粉絲視為理想情人；但2021年底竹野內豐和待了26年的經紀公司「研音」約滿，離開後經常失聯，最近更發生劇組找不到人的狀況，有熟悉竹野內豐的業界人士則透露說：「他很愛家，今後都會以家人為優先」。

竹野內豐離開待了26年經紀公司，目前居然變成失聯狀態讓劇組找不到人。（圖／取自日網）

根據日媒《News Postseven》報導，竹野內豐突然變這麼難找的原因，主要是在於他去年底與效力26年的事務所「研音」約滿不再續約，改由親姊擔任經紀人。然而他姊姊完全沒有從事演藝圈工作的經驗，加上竹野內豐沒有開設任何社群網站，讓演藝界人士無法與他取得聯絡。

日本男神竹野內豐驚傳失聯。（圖／日網）

竹野內豐與女星黑木華合演《鴉色刑事組》大受好評，然而因為男主角「神隱」鬧失蹤，連帶讓電影版也開拍無期，有關宣傳工作也無法安排，讓幕後人員十分頭痛。《鴉色》一劇改編自同名人氣日漫，講述竹野內豐飾演的怪咖刑事法官，為了絕對不產生冤罪而親自進行現場驗證，熱血揭露案件真相，播出後相當受歡迎。如今富士電視台打算開價100萬日圓（約台幣23.5萬元）懸賞金尋人，讓後續工作得以順利進行。