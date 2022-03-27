大潭電廠群聚延燒 竹北、新豐5班級28日預防性停課 22:222022/03/27 中時 羅浚濱 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中華工程公司承攬大潭電廠工程爆發移工群聚感染，移工宿舍是設在新豐紅毛港附近的偏僻處。（羅浚濱攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大潭電廠確診者曾在遠百竹北店消費，遠百竹北店清消後28日停業一天。（羅浚濱攝） 因應大潭電廠新豐宿舍確診者足跡遍及竹北、新豐，教育局長楊郡慈指出，本國籍確認者中有孩子就讀竹北市和新豐的國小共2班，加上幼兒園1班及補習班2班，共有5班28日將預防性進行停課一天。 衛生局長殷東成表示，該局陸續通知各公共場所足跡業者清消，其中確診者曾到過遠東百貨竹北店內一間餐廳用餐，遠百竹北店27日全面清消，28日全館配合停業一天，新竹瓦斯公司竹北服務中心亦暫停營業一天。 高鐵竹北站前最大地上權案 招商正式啟動 房地產－遠百商圈成型 竹北房價攀峰 #新冠肺炎 #台灣 #新豐 #竹北 #28日 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 新竹縣舞青童樂會 4／2竹北水圳森林公園登場 14:392022/03/22 生活 瞄準多金竹科人 保時捷竹北門市開幕 04:102022/03/24 產業特刊 竹北超越新北！晚3年買房要多花457萬 16:352022/03/23 房市新訊 竹北帶頭衝 竹縣房價超車新北 04:102022/03/24 產業特刊 《傳產》投資額上看160億 高鐵竹北站前最大地上權案招商 08:082022/03/25 財經 天龍國輸了！竹北房價猛漲4成 打趴雙北所有行政區 11:082022/03/24 房市新訊 上海疫情清零壓力大 28日展開新一輪普篩 22:032022/03/27 兩岸 房價井噴！新竹竹北躍居年度漲價王！一年狂飆近4成 12:022022/03/24 財經 全台房價漲幅 竹北、新屋分居前二名 04:102022/03/25 產業特刊 投資平台高獲利 傻男急匯款 竹北警即時阻詐 15:292022/03/23 社會 PLG》攻城師快閃店在遠百竹北 職籃首隊開實體店面 12:582022/03/18 體育 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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