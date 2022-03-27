大潭電廠確診者曾在遠百竹北店消費，遠百竹北店清消後28日停業一天。（羅浚濱攝）

因應大潭電廠新豐宿舍確診者足跡遍及竹北、新豐，教育局長楊郡慈指出，本國籍確認者中有孩子就讀竹北市和新豐的國小共2班，加上幼兒園1班及補習班2班，共有5班28日將預防性進行停課一天。

衛生局長殷東成表示，該局陸續通知各公共場所足跡業者清消，其中確診者曾到過遠東百貨竹北店內一間餐廳用餐，遠百竹北店27日全面清消，28日全館配合停業一天，新竹瓦斯公司竹北服務中心亦暫停營業一天。