俄羅斯出兵攻打烏克蘭影響烏農民春耕,引發國際糧價動蕩。面對即將到來的糧價高漲,觀察者網引述《華爾街日報》3月26日分析稱,從全球水平來看,只有中國等少數國家有足夠的糧食庫存,可以應對烏克蘭戰爭造成的糧食短缺,「在這一輪全球困境裡,中國準備最充分」。

《華爾街日報》稱,多年來,中國政府一直把14億多人口的糧食安全放在首位。中國當下擁有全球最大的糧食儲備,持有全球一半的小麥儲備和70%的玉米儲備,可以幫助民眾免受食品價格上漲之苦,「在這一輪全球困境裡中國準備最充分」。與之相對應的,不少糧食進口國將面臨糧食儲備不足帶來的風險。

據聯合國糧農組織(Food and Agriculture Organization of the United Nations)預測,今年年底小麥和玉米等重要穀物的全球庫存消費比將達到29%。庫存消費比衡量庫存佔年度需求的比例,聯合國糧農組織稱,新的數字比疫情前要低,但還不至於令人擔憂。

不過,《華爾街日報》表示,但這一總體數字具有誤導性,因為只有少數國家控制著大量的糧食庫存份額,其中糧食儲備最多的國家是中國。美國農業部估計,中國持有全球一半的小麥儲備和70%的玉米儲備。

在中國以外,即使在連續5年收成創紀錄之後,印度的小麥庫存大概只佔全球的十分之一。美國的小麥和玉米儲備分別佔全球的6%和12%。而尤其依賴從黑海地區進口糧食的北非國家總計約佔全球小麥儲備的5%。

《華爾街日報》稱,多年來,中國政府一直把14億多人口的糧食安全放在首位,中國擁有全球最大的糧食儲備,並在2008年糧食價格危機後開始穩步建立國家戰略儲備。新冠疫情暴發以後,中國糧食進口大幅增加。農業市場數據提供商AgFlow的數據顯示,2020年中國購買的穀物和油菜籽比2019年增加了26%。2021年中國糧食進口量進一步增長11%,並在今年1月和2月繼續呈同比增長。

糧倉庫存充足的國家可以動用現有儲備,以此避免支付高漲的糧價。這可能幫助民眾免受食品價格上漲之苦。中國的糧食儲備龐大。中國農業部官員去年年底表示,中國小麥庫存充足,可滿足國內一年半消費需求。

相比之下,一些糧食儲備不足的國家就需要面臨風險。埃及曾被譽為羅馬帝國的糧倉,但現在埃及約七成的小麥需求靠從俄羅斯和烏克蘭進口,埃及目前的儲備僅夠該國的補貼糧食計劃維持約四個半月時間。位於西非的貝南共和國和東非的索馬利亞等其他國家,幾乎沒什麼糧食儲備。

烏克蘭和俄羅斯是全球主要糧食出口國,作為全球主要小麥生產國和出口國,烏克蘭和俄羅斯合計佔全球小麥出口的近30%,是全球重要「糧倉」。

目前,俄烏衝突嚴重影響了世界糧價。據路透社報導,烏克蘭新任農業部長索爾斯基3月26日表示,烏克蘭出口穀物的形勢日益惡化,只有俄烏衝突結束後才會有所改善。索爾斯基表示,烏克蘭通常每月出口400萬至500萬噸糧食,而現在每月出口量只有幾十萬噸。

《華爾街日報》則表示,早在2月24日俄軍入侵烏克蘭之前,兩國之間的緊張局勢就已經開始推高這些大宗商品的價格。據AgFlow數據顯示,自去年12月以來,阿根廷小麥和玉米的現貨價格分別累計上漲了27%和38%;對於許多糧食進口國,特別是非洲國家來說,阿根廷的小麥和玉米或許是烏克蘭農作物的替代供應。

在文章的最後,《華爾街日報》援引《伊索寓言》的寓言故事表示,蚱蜢夏天只顧玩樂,到了冬天只能餓肚子,而忙於儲存食物的螞蟻得以安適過冬。經歷了新冠疫情和俄烏戰爭的連續衝擊之後,更多政府可能會效仿《伊索寓言》中螞蟻的做法。當這些國家優先考慮建立糧食儲備時,重要大宗商品糧食的通脹問題可能會進一步加劇。