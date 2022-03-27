美國總統拜登在華沙發表演說表示，不能讓俄羅斯總統蒲亭「繼續掌權」，白宮官員隨後澄清稱，拜登並非尋求俄羅斯政權更迭。烏克蘭軍事情報部門負責人表示，由於俄羅斯揮軍入侵後未能接管整個國家，將試圖把烏克蘭一分為二，建立一個由莫斯科控制的地區。

●拜登稱不能讓蒲亭繼續掌權 白宮：非尋求政權更迭

美國總統拜登（Joe Biden）今天在華沙發表重要演說時表示，不能讓俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）「繼續掌權」，白宮官員隨後澄清稱，拜登並非尋求俄羅斯政權更迭。

白宮官員表示：「拜登總統的意思是，不能讓蒲亭對他的鄰邦或那個區域行使權力。他不是討論蒲亭在俄羅斯的權力，或是政權更迭。」

繼美國總統拜登今天在華沙演說時表示，不能讓俄羅斯總統蒲亭繼續掌權後，克里姆林宮駁斥表示，是由俄羅斯人選擇他們自己的總統。

詢及拜登的發言時，克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）告訴路透社，「那不是由拜登決定，俄羅斯總統是由俄羅斯人選舉產生」。

培斯科夫未針對白宮的後續澄清立即做出回應。自從蒲亭下令揮軍入侵烏克蘭以來，拜登一直升高對蒲亭的尖銳抨擊，克里姆林宮則以質疑拜登的心智狀態回應。

在拜登指責蒲亭是「戰犯」和「殺入獨裁者」後，克里姆林宮上週指控拜登對蒲亭發動「人身攻擊」，並質疑拜登的言論似乎是受惱怒、疲憊和健忘所驅使。

●布林肯稱無意使俄政權更迭 馬克宏不挺拜登嗆蒲亭

美國總統拜登罵俄羅斯總統蒲亭是「劊子手」、不能讓他「繼續掌權」後，美國國務卿布林肯澄清，美國並無讓俄國政權更替的戰略；法國總統馬克宏也提醒別與俄國口舌相爭。

布林肯（Antony Blinken）今天在訪問以色列耶路撒冷期間表示：「我認為總統和白宮昨夜表明的事很簡單，就是蒲亭（Vladimir Putin）總統不能被賦予發動戰爭、著手侵略烏克蘭或其他人的權力。」

「如你們所知以及我方反覆所言，我們並無讓俄國或其他地方為那項議題政權更迭的戰略。」

拜登（Joe Biden）26日還痛罵蒲亭是「劊子手」，為此法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）今天提醒，別跟莫斯科用言語來「升高」局勢。

馬克宏告訴法國電視三台（France 3），他認為自己的任務「先是達成停火，然後是透過外交手段讓（俄國）軍隊完全撤離。如果我們想達成，就不能在言語或行動上升高局勢」。

英國教育大臣查哈威（Nadhim Zahawi）今天上午則告訴天空新聞網（Sky News）：「我認為俄國人已經受夠了在烏克蘭發生的事、這場非法侵略、自己的生計被毀、周遭經濟崩盤。我認為俄國人將決定蒲亭及其親信的命運。」

但查哈威否認拜登失言，只說他認為，英美都同意誰來統治俄羅斯應交由俄國人決定。

●烏克蘭情報局：俄國圖採南北韓模式 將烏一分為二

烏克蘭軍事情報部門負責人今天表示，由於俄羅斯揮軍入侵後未能接管整個國家，將試圖把烏克蘭一分為二，建立一個由莫斯科控制的地區。

烏克蘭國防部情報總局（GUR）局長布達諾夫（Kyrylo Budanov）在聲明中說：「事實上，這就像想在烏克蘭建立北韓和南韓。」他說，烏克蘭將很快在俄羅斯占領的領土上發動遊擊戰。

另外，烏東分離主義地區新聞媒體報導，盧甘斯克人民共和國（Lugansk People's Republic）領導人帕斯特爾奈克（Leonid Pasechnik）今天表示，這個由俄羅斯支持的國家可能很快就是否加入俄羅斯舉行公投。

帕斯特爾奈克說：「我認為在不久的將來，我們將在這個共和國的領土舉行公投。人民將行使他們最終的憲法權利，表達對加入俄羅斯聯邦（Russian Federation）的意見。」

俄羅斯上個月承認烏克蘭東部盧甘斯克人民共和國及頓內茨克人民共和國（Donetsk People's Republic）是獨立實體，並下令在這個地區實施所謂的維和行動，隨即揮軍入侵烏克蘭。

●烏克蘭部隊反攻俄軍 收復多個村落

俄羅斯入侵烏克蘭進入第32天，烏克蘭東部哈爾科夫州（Kharkiv）州長表示，烏國部隊已收復馬拉雅羅甘（Malaya Rogan）周邊數座村莊。

經美國有線電視新聞網（CNN）核實的影片顯示，烏克蘭部隊已控制住維爾基夫卡（Vilkhivka），這處聚落距離俄國邊界大約32公里。

除了哈爾科夫周邊，根據CNN定位且查證過的影片，烏克蘭部隊也在更北方的蘇米市（Sumy）附近取得成功，收復數個聚落。

另依據札波羅熱州（Zaporizhzhia）軍方管理單位，烏克蘭部隊在南部的反攻，也從俄軍手中光復馬立波市（Mariupol）西北方的兩座村落。

●烏北市長被俘 市民無懼開火示威逼俄屈服放人

俄羅斯部隊今天挺進烏克蘭北部斯拉夫蒂奇市（Slavutych），占領1間醫院並擄走市長，但在成千上萬居民湧上街頭抗議，並把俄軍逼退回市區外圍後，市長安然獲釋。

「紐約郵報」（New York Post ）報導，自2月俄烏開戰以來，鮮少發生暴力事件的斯拉夫蒂奇市昨天卻傳出砲擊聲。這個位於首都基輔北方約100英里、接近白俄羅斯的城市是在1986年車諾比核災後建市，用以安置核電廠員工。

基輔州州長帕夫柳克（Oleksandr Pavlyuk）今天在通訊軟體Telegram表示，俄軍擄走市長福米契夫（Yuri Fomichev），之後將他釋放。

帕夫柳克說，數以百計斯拉夫蒂奇市居民帶著一面巨大的烏克蘭國旗，湧進被占領醫院的周邊街道，抗議俄國入侵，「俄羅斯人對空鳴槍，朝人群丟擲震撼彈，但居民並未散去，反而有更多人走上街頭」。

地方媒體報導，福米契夫獲釋後對群眾發言致意。

「紐約時報」認證的影片顯示，福米契夫告訴群眾：「俘虜期間我與占領者談判，雙方同意，如果我國軍隊不進駐市內，一切都會沒事。」

「斯拉夫蒂奇市依舊飄揚著烏克蘭國旗！」

但他又說，俄軍要求市民交出武器，市內也不再有烏國軍警，「所以我們會派員值班避免劫掠、失序與混亂」。

●烏克蘭宣布光復邊城 俄軍棄甲逃脫

烏克蘭今天表示，烏軍已重新奪回東北部近俄羅斯邊界城市托斯提也納（Trostianets）。俄羅斯入侵烏克蘭已有月餘，托斯提也納是最早落入莫斯科手中的城市之一。

法新社報導，烏克蘭國防部在社群媒體援引第93旅的戰報說：「蘇米地區（Sumy）城市托斯提也納已自俄羅斯占領中光復。」

國防部聲明說，俄軍已逃離托斯提也納，將武器、裝備和彈藥都拋棄在後。

從國防部公布的多張照片中可看到，烏克蘭士兵和百姓站在嚴重毀損的建築物前，一些看似是俄軍丟下的軍事設備，以及一個寫著托斯提也納的路牌。

托斯提也納位於蘇米市與哈爾科夫（Kharkiv）之間，戰前人口約2萬人，自俄國2月24日入侵烏克蘭以來，即遭受俄軍密集攻擊。

莫斯科對烏克蘭的攻擊行動目前大致已停滯下來，並無重大進展；烏克蘭軍隊甚至已能在某些地方進行反擊。

烏克蘭在數個地區對俄軍展開反擊以來，這次奪下托斯提也納，會是烏軍最重大斬獲之一。

●北約武器遲不來 澤倫斯基動怒：是不是怕俄羅斯

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）今天要求西方國家把武器庫存中的一小部分軍事硬體提供給烏克蘭，他明顯動怒，質問西方國家是不是懼怕俄羅斯。

路透社報導，澤倫斯基在基輔（Kyiv）表示，許多國家承諾會送出反裝甲與防空飛彈以及小型武器，但烏克蘭需要戰車、飛機與反艦系統。

他深夜透過影片發表演說表示：「這些東西我們的夥伴都有，但都在那裡生灰塵。這不只是為了烏克蘭的自由，也是為了歐洲的自由。」

他說，烏克蘭只需要北大西洋公約組織（NATO）1%的飛機以及1%的戰車，不會要求更多。

「我們已經等了31天，誰主導歐洲－大西洋共同體？難道真的還是莫斯科，因為恫嚇？」

澤倫斯基一再強調，一旦烏克蘭吃下敗仗，俄國將往歐洲進一步擴張，但北約卻以恐導致更大規模戰爭為由，不支持他希望在烏克蘭上空劃設禁航區的要求。

澤倫斯基辦公室在聲明中說，今天稍早澤倫斯基對波蘭總統杜達（Andrzej Duda）談話時，透露了對東歐俄製戰機尚未轉交給烏克蘭的失望之意，「拖延飛機的代價是數千條烏克蘭人命」。

●民調：烏克蘭人所受恐懼愈大 戰鬥意願愈強

挪威今天發布的民調結果顯示，烏克蘭18歲到55歲的民眾，近半數準備好保衛國家、抵抗俄羅斯的侵略，且加諸在他們身上的恐懼愈大，戰鬥意志愈強。

挪威奧斯陸和平研究中心（Peace Research Institute Oslo, PRIO）在烏克蘭當地民調機構Info Sapiens協助下進行的民調顯示，烏克蘭70%的男性和30%的女性願意拿起武器保衛家園。

儘管戰時進行調查構成許多的困難，這份調查仍試圖讓樣本具有代表性，因此詢問了超過1000個適役年齡的烏克蘭人，且男、女各半。

調查於3月9日到12日間執行，也就是俄羅斯入侵烏克蘭的第3週，詢問受訪者在4種抵抗方式的態度。

對於「若戰事持續，我將直接加入軍事戰鬥，在戰場上協助抵抗俄羅斯或親俄部隊」，有49%受訪者的答案是肯定的。

約47%受訪者表示，他們會「以加入烏克蘭防禦工事據點，協助抵抗俄羅斯或親俄部隊」。

同時，80%受訪者表示準備「提供烏克蘭軍隊非軍事援助」，例如食物、訊息、彈藥等。

最後，有75%的受訪者表示，他們會「擔任志工幫助在戰爭中受害的烏克蘭人，例如照顧受傷的平民或軍人」。

調查也顯示，烏克蘭人若自己或親屬受到俄羅斯攻擊的直接影響，參與反抗行動的意願會提升。

調查期間，1/5的受試者表示有遭到俄羅斯或親俄部隊的直接攻擊，而這些受試者參與抵抗的意願最高。

奧斯陸和平研究中心評論說：「烏克蘭人抵抗侵略者的意志令人吃驚。」

法新社報導，俄國侵烏至今超過1個月，烏克蘭人的抗敵韌性讓許多軍事分析家訝異，俄羅斯的進攻反而呈現膠著狀態。

研究主筆巴圖塞維修斯（Henrikas Bartusevicius）寫道：「烏克蘭參戰意願的強度，與他們遭遇的恐懼大小成正比。」

根據奧斯陸和平研究中心的說法，Info Sapiens是利用戰前建立的名單來聯絡受訪者。