大陸「3·21東航飛行事故」國家應急處置指揮部在記者會上表示，在尋犯第2具黑盒子之後，已在事發地以北8公里左右找到新的事故相關視訊並走訪目擊證人。據目擊者描述：飛機幾乎垂直朝下，一邊側旋，一邊向下墜落，在稍平緩地回正機身後消失在山間；另有多位村民聽到飛機發出多聲巨響，見到接近山頭的飛機右低左高地側飛，不久就傳來墜機消息。

據目擊空難的村民描述，飛機幾乎垂直朝下，一邊側旋，一邊向下墜落，隨後，又稍平緩地回正些機身，隨即消失在山間。圖為FlightRadar24發布的MU5735航跡圖。（圖／FlightRadar24)

據《界面新聞》指出，從Flight Radar24的MU5735飛行數據分析，飛機在高空快速墜落後，曾一度拉升，外界猜測是駕駛員試圖挽救飛機的最後努力。墜機地點附近的莫埌村有多位村民也目睹了MU5735墜地前最後十幾秒鐘的身影。一位在埌雅村——莫埌村西北方向直線距離約8公里遠──村民陳志濤（化名）正在山坡上建造房子時，聽到類似施工機碎石的聲響，與平時聽到附近礦山施工的聲響完全不同，這次的聲音大到連房子都震動。他好奇地走出家門，隨即看到一架飛機，飛在木力大山和古祀大山之間。

失事飛機在圖中兩座山──木力大山和古祀大山──之間飛過後墜毀。（圖／界面新聞）

村民陳志濤描述道，看見飛機幾乎垂直朝下，一邊側旋，一邊向下墜落，隨後，又稍平緩地回正些機身，消失在山間。「掉下去的時候很快，不超過10秒。」飛機消失後，他看了下時間：下午2時27分。

報導引述琅雅村東邊約1公里遠的木力村村民李曉芳（化名）的話說，她當時正在太陽底下攪拌水泥，突然聽到身後「嘣」的一聲巨響，「就像車爆胎」。她抬頭看見飛機，平日雖也見過這裡天空有飛機，但沒見過飛這麼低的。她說，「和山頭差不多高」，能看到它白色上面帶點紅，還能看到機身上的英文字母。她知道梧州機場在附近，「我還以為它要飛到那裡」。

在田里幹活的集村村民看見飛機略高過山頭上的高壓電線塔。（圖／界面新聞受訪者提供）

飛機飛過木力大山，在東面山腳集村，有至少3名村民聽到飛機飛過來時，發出「嘣」的巨響，隨後有轟鳴聲。他們走出戶外看時，飛機側向一邊，正駛離集村上空。在附近工地上打地基一位村民表示，他感到大地的震動，以為是地震，慌忙跑出工地。另一位在田裡工作的村民先是聽見「咯隆咯隆」的響聲，還以為天上飛著直升機。往東邊望去，見一架客機傾斜著，右翼低、翼高，機身高過山頭上的高壓電線塔，繼續開往東邊周村的方向。這幾位村民說，沒幾分鐘微信群裡就傳來消息：飛機掉了。

當地村民看見飛機下傾的右翼幾乎擦著面前山坡上的樹葉。（圖／界面新聞）

在距離莫埌村約2公里遠的周村，開小賣部的村民彭曉燕（化名）清楚地看到這架飛機的飛行過程。「它在我頭頂飛過的時候，樓都震了。它是側著（右翼偏下、左翼偏上傾斜著）飛的，咯啦咯啦地響。」彭曉燕說，飛機下傾的右翼幾乎擦著面前山坡上的樹葉，「就那麼低，我以為它一定會撞到學校，撞到我們村裡」。學校附近一位村民說，他看見飛機客艙的玻璃碎了，「風太大了，碎玻璃掉落下來」。他描述道：「飛機冒煙了，前面（機）頭還出了一點火星。」這些描述部份與周村村民所見相吻合。

東航mu5735航空器飛行事故遇難者集體哀悼活動在事發地搜救現場舉行，對遇難者表示哀悼。 （圖／中新社）

飛機墜落後冒出陣陣濃煙，據最早趕到墜毀地附近的6位村民表示，煙霧太大，什麼都看不到。後來其他村落的人也趕到，只見林區內樹幹折倒，雜草著被壓平露出黃色泥土，到處散落著白色碎片。其中最大一片飛機殘骸呈扭曲狀，上有不完整的「中國東方航空」6字，還有一行小字：「7號量油尺」，這是波音737NG外側主油箱位置。

遇難者家屬前往東航MU5735航班墜機事故點哀悼逝者。（圖／中新社）

從周邊村莊目擊者口述聽來，MU5735墜入莫埌村山林前，其傾斜與下降情形與與網路上廣傳垂直墜落的視頻內容並不相同。該段視頻是由北辰礦業公司監控設備拍到，梧州市警方已提取這段監控視頻。在藤縣許多鄉鎮集中發佈通告尋找東航事故目擊證人與相關影像資料後，附近數個村裡目擊者的筆錄已提交至事故調查機構。