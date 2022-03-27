各國鋁製造商正增加美國投資，不斷回收空罐頭、廢棄車與工廠廢鋁等重新煉製，以滿足不斷攀升的需求。

從挪威海德魯（Norsk Hydro）到加拿大馬塔爾科（Matalco）等金屬商增加投資美國蓋工廠生產鋁，以供應車商、飲料商和其他製造業的需求。

據美國鋁業協會（AA）資料，美國去年鋁使用量增加11％，不斷擺脫2020年因新冠疫情而造成的負面影響。

俄羅斯入侵烏克蘭遭西方制裁，威脅到其鋁出口，令全球供應更緊張而推升鋁價，增加金屬業回收廢鋁意願。美國需要的鋁約6％來自俄國。

倫敦金屬交易所（LME）鋁三個月期貨價4日收3,849美元新創高後拉回，但供應憂慮刺激價格回升。25日每公噸收3,605美元，自俄烏戰爭爆發一個月來累漲逾6％。價格攀升吸引鋁業大舉投資回收廢鋁再煉製以增加產量。

海德魯北美回收部財務與策略業務副總裁史蒂爾（Mike Stier）說，現在回收廢鋁再煉製是愈來愈符合經濟效益。公司去年在密西根州投資1.4億美元興建一座新廠，預計明年底完工，每年能以廢料煉製12萬公噸新鋁。

官方資料顯示美國逾40％鋁供應來自廢料重煉，為全球最大廢鋁回收再用國之一，也是廢鋁出口大國，去年出口量200萬公噸。

由於廢鋁重新提煉所需電力，比提煉鋁礦砂少約90％，因此業界極願意收購廢鋁來增加美國新鋁產量。但如何能不斷取得廢鋁尤其鋁質量高的廢車壓碎物就成為業界重大挑戰。

海德魯等業者不斷加強各種回收廢鋁方式，包括買回客戶在製造過程中留下的廢鋁，這是業界最優先選擇，因為回收客戶廢鋁是不用清洗和容易收集。相較之下，空罐頭、舊車與舊大樓拆卸物等要清洗和分類而增加回收成本。