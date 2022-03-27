受惠資料傳輸速度要求提高，高速傳輸指標股獲得市場高度關注，外資聚焦祥碩（5269）營運爆發力，美銀證券最新更看好其來自超微（AMD）貢獻有上檔空間，將股價預期升至外資圈最高的2,400元。

內外資大型研究機構對祥碩基本面具高度共識，除美銀甫提高財務預期，將股價估值拉升至2,400元外，摩根大通、野村、摩根士丹利證券與富邦投顧等，全都賦予祥碩「買進」、「優於大盤」投資評等，推測合理股價介於2,000～2,200元，在台股高價千金族群中，是多頭共識度較高的代表。

美銀證券指出，放眼後市，祥碩不僅來自重要客戶AMD業務有上檔空間，另隨USB4產品於2022年底小量出貨後，2023年將更廣泛獲得採用，會更進一步充實營收動能。且值得注意的是，美銀證券調查顯示，USB4領域目前競爭有限，在更高的技術需求前提下，導致進入門檻相當高，USB4產品單位售價上漲的潛力更大。

祥碩2021年每股純益46.23元，外資估算，2022年起將開啟新一輪高速成長，年度每股純益上看60.2元，成長幅度約三成，2023年再年增26.7％，每股純益衝上76.29元。